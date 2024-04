So se v Manchestru prehitro odrekli prvemu strelcu lige?

Cole Palmer se je že v Manchestru zavedal, česa je sposoben, v želji po večji minutaži pa je v zadnjih dneh lanskega poletnega prestopnega roka odpotoval v angleško prestolnico in podpisal pogodbo z dvakratnimi zmagovalci Lige prvakov. V času prestopa je bil po podatkih Transfermarkta vreden 18 milijonov evrov, meščani so zanj dobili 47 milijonov, njegova vrednost pa je do tega trenutka narasla na 55 milijonov.

Na vprašanje, ali so meščani naredili napako, je težko odgovoriti, saj sta mu v klubu, polnem zvezdnikov, na njegovem položaju konkurenco delala Mahrez in Bernardo Silva . Alžirca je v sinje modrem dresu krasilo to, da je bil izredno konstanten nogometaš, na katerega se je Guardiola lahko vedno zanesel, tudi Silva pa je igralec, ki ga kljub velikim imenom v klubu težko posedeš na klop za rezerviste.

Lahko osvoji nagrado za igralca sezone?

Nogometni navdušenci na otoku so bili pred tedni prepričani, da bo nagrada za najboljšega igralca sezone romala v roke Phila Fodena, ki zadnje mesece navdušuje s predstavami na zelo visokem nivoju. Hat-tricka proti Brentfordu in Aston Villi, dva zadetka na mestnem derbiju proti rdečim vragom in zadetek za zmago proti Bournemouthu je le nekaj posebnih trenutkov, za katere je v zadnjih dveh mesecih poskrbel Foden.

23-letni Anglež je v letošnji sezoni dokazal, da je rojen za pomembne tekme, v vročem Palmerju pa je dobil resno konkurenco v borbi za laskavo nagrado, ki so jo v preteklih letih dobili Mohamed Salah (2017/18 in 2021/22), Virgil van Dijk (2018/19), Kevin De Bruyne (2019/20 in 2020/21) in Haaland (2022/23).