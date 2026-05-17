So usklajeni? Barišić napovedal bojkot, predsednik Delius pa ga je prepovedal

Adam Delius je pojasnil, da so bile "v zadnjih dneh podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo - Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija - Bravo".

'To je največja manipulacija v zgodovini, Olimpija ne bo igrala z Bravom'

Spomnimo, pred dnevi je direktor kluba Igor Barišić v izjavi za našo spletno stran napovedal, da Olimpija zaradi zanjo spornih sodniških odločitev ne bo odigrala tekme zadnjega kroga slovenske prve lige.

V zadnjih dneh so bile podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Za spomin: govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo – Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija – Bravo.

Po tekmi je vedno enostavno odpirati razprave, vendar danes menim, da je pri določenih odločitvah zmanjkalo občutka za pravilno presojo pod izjemnim pritiskom. To ni očitek, temveč opozorilo na možne posledice.

Kopičenje resnih sodniških odločitev lahko ogrozi zaupanje v integriteto tekmovanja. Prepričan sem, da se bo Nogometna zveza Slovenije temeljito ukvarjala z vsemi situacijami, ki niso vplivale le na Olimpijo – bodisi pozitivno bodisi negativno – temveč tudi na druge klube. Verjamem, da bo zveza naredila vse, da bi se podobne nesrečne situacije v prihodnje čim bolj zmanjšale.

Olimpija in Maribor sta kluba, ki pomembno zaznamujeta slovenski nogomet, ob njima pa pomembno vlogo igrata tudi Celje in Koper. Vsem klubom gre spoštovanje in priznanje za dosežene rezultate.

Čestitke Celju za zasluženi naslov državnega prvaka ter Kopru za osvojeno drugo mesto. Posebno priznanje tudi Bravu za tretje mesto in Aluminiju za osvojeni pokal. Obenem želim vsem slovenskim predstavnikom uspešen nastop v evropskih tekmovanjih. Naj dostojno predstavljajo slovenski nogomet.

Na žalost so se pojavila tudi ugibanja o morebitnem bojkotu zadnje tekme Bravo – Olimpija. Ob tem želim jasno poudariti: Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil UEFA ter Nogometne zveze Slovenije. Dokler sem lastnik in predsednik NK Olimpija Ljubljana, bojkot tekme ne pride v poštev.

Pred klubom je obdobje reorganizacije in prenove. Naš cilj ostaja jasen – vrnitev naslova državnega prvaka v Ljubljano. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi igralcem, katerim ob koncu sezone poteče pogodba – Doffu, Muhamedbegoviću, Kurtiću, Blancu in Oforiju – za njihov prispevek in profesionalen odnos v dresu Olimpije.

Posebna zahvala gre našim navijačem, ki stojijo ob klubu v dobrih in slabih trenutkih. Hvala tudi našemu 12. igralcu. Če ima zvestoba ime, potem je to ime Green Dragons.

Hvala.

Adam Delius Predsednik NK Olimpija