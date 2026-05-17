Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

So usklajeni? Barišić napovedal bojkot, predsednik Delius pa ga je prepovedal

Ljubljana, 17. 05. 2026 12.44 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Adam Delius

Predsednik ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije Adam Delius je v izjavi za javnost odločno zanikal govorice o bojkotu tekme zadnjega kroga prvenstva proti Bravu. "Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil Uefe ter Nogometne zveze Slovenije. Dokler sem lastnik in predsednik kluba, bojkot tekme ne pride v poštev," je zatrdil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Adam Delius je pojasnil, da so bile "v zadnjih dneh podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo - Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija - Bravo".

Preberi še 'To je največja manipulacija v zgodovini, Olimpija ne bo igrala z Bravom'

Spomnimo, pred dnevi je direktor kluba Igor Barišić v izjavi za našo spletno stran napovedal, da Olimpija zaradi zanjo spornih sodniških odločitev ne bo odigrala tekme zadnjega kroga slovenske prve lige.

Izjavo predsednika Olimpije Adama Deliusa objavljamo v celoti:

V zadnjih dneh so bile podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Za spomin: govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo – Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija – Bravo.

Po tekmi je vedno enostavno odpirati razprave, vendar danes menim, da je pri določenih odločitvah zmanjkalo občutka za pravilno presojo pod izjemnim pritiskom. To ni očitek, temveč opozorilo na možne posledice.

Kopičenje resnih sodniških odločitev lahko ogrozi zaupanje v integriteto tekmovanja. Prepričan sem, da se bo Nogometna zveza Slovenije temeljito ukvarjala z vsemi situacijami, ki niso vplivale le na Olimpijo – bodisi pozitivno bodisi negativno – temveč tudi na druge klube. Verjamem, da bo zveza naredila vse, da bi se podobne nesrečne situacije v prihodnje čim bolj zmanjšale.

Olimpija in Maribor sta kluba, ki pomembno zaznamujeta slovenski nogomet, ob njima pa pomembno vlogo igrata tudi Celje in Koper. Vsem klubom gre spoštovanje in priznanje za dosežene rezultate.

Čestitke Celju za zasluženi naslov državnega prvaka ter Kopru za osvojeno drugo mesto. Posebno priznanje tudi Bravu za tretje mesto in Aluminiju za osvojeni pokal. Obenem želim vsem slovenskim predstavnikom uspešen nastop v evropskih tekmovanjih. Naj dostojno predstavljajo slovenski nogomet.

Na žalost so se pojavila tudi ugibanja o morebitnem bojkotu zadnje tekme Bravo – Olimpija. Ob tem želim jasno poudariti: Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil UEFA ter Nogometne zveze Slovenije. Dokler sem lastnik in predsednik NK Olimpija Ljubljana, bojkot tekme ne pride v poštev.

Pred klubom je obdobje reorganizacije in prenove. Naš cilj ostaja jasen – vrnitev naslova državnega prvaka v Ljubljano. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi igralcem, katerim ob koncu sezone poteče pogodba – Doffu, Muhamedbegoviću, Kurtiću, Blancu in Oforiju – za njihov prispevek in profesionalen odnos v dresu Olimpije.

Posebna zahvala gre našim navijačem, ki stojijo ob klubu v dobrih in slabih trenutkih. Hvala tudi našemu 12. igralcu. Če ima zvestoba ime, potem je to ime Green Dragons.

Hvala.

Adam Delius Predsednik NK Olimpija

nogomet olimpija delius

Zaenkrat se polni le rubrika odhodi: Muhamedbegović naslednji, ki zapušča zmaje

Guardiola igralcem prepovedal slavje: Niti enega piva ne smejo spiti

24ur.com Barišić: Kot klub nismo dobili nobenega opomina, ne od NZS ne od Uefe in ne od Fife
24ur.com Olimpia odgovorila Dončiću: Neba in Čančarja ne bo, ker skrbimo za njuno zdravje
24ur.com Tebas udaril po klubskem SP: To predstavlja resno grožnjo domačim ligam
24ur.com 'Če se zaradi neprimernih besed obravnava strožje le eno stran, kaj sledi, ko gre za fizične napade'
24ur.com 'Na športnih terenih naj odloča rezultat, ne pa birokracija'
24ur.com To pa bi bil precedens brez primere: razmišljajo Francozi celo o bojkotu SP?
24ur.com V Madridu vre: Ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
17. 05. 2026 13.38
Barišič ima selektivni spomin, naj ga spomnim na dve id mnogih tekem na katerih so sodniki ponagali Olimpiji. Olimpija Mura, Aluminij Olimpija pa še in še.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
17. 05. 2026 13.06
Banana klub.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713