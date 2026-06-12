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Nogomet

'Socialistični' župan New Yorka poskrbel za nogometne navijače brez denarja

New York, 12. 06. 2026 09.43 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
STA
Župan New Yorka Zohran Mamdani

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Mehika in Kanada, poleg največjega števila udeležencev zaznamujejo tudi drage vstopnice, predvsem v ZDA. Stanejo od 50 do 30.000 dolarjev. Mesto in država New York sta poskrbela, da bodo lahko uživali tudi ljubitelji nogometa z manj globokimi žepi, ki jih je mesto polno.

Država New York je namenila 20 milijonov dolarjev, da bodo ljudje lahko skupinsko uživali v tekmah tudi brez dostopa do stadiona. Guvernerka Kathy Hochul je skupaj s predstavniki župana in mestnih občin v četrtek slovesno odprla teniški center v Flushingu za spremljanje uvodne tekme prvenstva med Mehiko in Južno Afriko, ki je potekala v mehiški prestolnici.

Guvernerka države New York Kathy Hochul
Guvernerka države New York Kathy Hochul
FOTO: AP

Teniški center bo do julija nogometno obarvan in namesto teniške ga zdaj pred vhodom v kompleks krasi velika nogometna žoga. "Newyorčani so pripravljeni sprejeti navijače z vsega sveta za svetovno prvenstvo in poskrbeli smo, da bo vsak, ki to mesto imenuje dom, del tega zgodovinskega dogodka," je dejala guvernerka in seveda pred tem izrazila navdušenje nad košarkarsko ekipo New York Knicks.

'Socialistični' župan, ki ljubi Arsenal in nogomet

Newyorškega župana Zohrana Mamdanija je na odprtju zastopala šefica njegove presenetljivo uspešne volilne kampanje Maya Handa, ki jo je postavil na položaj posebne uradnice z zabavnim nazivom "Carica svetovnega prvenstva".

Handa, ki se je z županom spoznala med rekreativnim igranjem nogometa, usklajuje mestne agencije z mednarodno nogometno zvezo Fifo, turističnimi agencijami, podjetji za javni prevoz, državo New York in mestnimi skupnostmi. Najpomembnejše delo pa je opravila pri županovi pobudi za prodajo dostopnih vstopnic za tekme po 50 dolarjev izžrebanim srečnežem. "Naj se igre začnejo," je dejala v Queensu.

Nogometni navdušenec, rekreativni igralec in navijač londonskega Arsenala Mamdani je že pred dnevi dejal, da ima najlepše spomine na šport ne s stadionov, ampak s takih navijaških območij, kjer več tisoč ljudi združuje ljubezen do igre. "Gradimo svetovno prvenstvo, ki pripada Newyorčanom. S tem, da te brezplačne prireditve za navijače prinašamo v vsako občino, smo poskrbeli, da lahko sodelujejo vsi."

Župan New Yorka Zohran Mamdani
Župan New Yorka Zohran Mamdani
FOTO: AP

Na svetovnem prvenstvu sodeluje 48 držav, katerih reprezentance bodo brcale žogo v 16 mestih treh držav. V New Yorku oziroma New Jerseyju – stadion MetLife, kjer bo tudi finalna tekma, je čez reko Hudson v sosednji državi – bo osem tekem.

Vendar pa bodo reprezentance in navijači med drugim Brazilije, Francije, Maroka, Senegala, Norveške, Ekvadorja, Paname, Kanade in Mehike največ časa preživeli v bližnjem mestu New York, ki premore najmanj 150 različnih narodnosti, v njem pa živi tri milijone v tujini rojenih meščanov.

Prihajajo iz držav, kjer je nogomet, za razliko od ZDA, šport številka ena, in svetovno prvenstvo je zanje izjemen dogodek. Vsi na stadion s kapaciteto 82.500 sedežev ne morejo, zato sta jim mesto in država omogočila skupinske brezplačne oglede tekem svetovnega prvenstva na velikih zaslonih po vseh petih mestnih občinah.

Na Manhattnu je na voljo Rockefellerjev center, v Queensu teniški stadion Billie Jean King v Flushing Meadowsu, v Brooklynu pod Brooklynskim mostom v predelu Dumbo, v Bronxu na veliki Terminalni tržnici, na Staten Islandu pa v parku St. George.

Na vsakem od teh prizorišč bo mogoče spremljati tekme v predtekmovalnih skupinah in potem tudi tekme na izločanje, ogled finalne tekme pa so pripravili v Centralnem parku, kjer pričakujejo najmanj 50.000 ljudi. Ob jedači in pijači bodo na vsakem od prizorišč tudi koncerti.

Mesto športa

Največ Newyorčanov, ki trenutno predvsem držijo pesti za kratkohlačnike, ki se jim prvič po pol stoletja nasmiha zmaga v finalu košarkarske lige NBA, pa si bo tekme redno ogledovalo v številnih lokalih, kot so Legends pri Empire State Buildingu, Bohemian Hall v Astoriji, Zum Schneider v Greenpointu, Red Lion v West Villagu in več sto, če ne tisoč, drugih.

Zdaj ima vsaka mestna oštarija velik televizijski zaslon. To še posebej velja za lokale etničnih skupnosti, katerih reprezentance so na prvenstvu. Grška Astoria v Queensu bo zdaj bolj v znamenju Hrvaške in Bosne in Hercegovine, poljski Greenpoint v znamenju Nemčije in tako naprej.

"Postavil bom tak zaslon, da ga boš videl z mosta Queensboro," je za STA na vprašanje o tem, kje ima televizijo za goste, pred dnevi izjavil lastnik lokala Anable Basin na East Riverju Veso Buntić.

Lokal bo danes poln navijačev za tekmo Bosne s Kanado, prav tako kot nov lokal Igorja Hadžismajlovića Ziggy's v Dumbu, ki do prvenstva prav tako ni videl potrebe po zaslonu.

Lastniki lokalov si obetajo dober zaslužek, saj jim je guvernerka Hochul dala dnevne odpustke, da lahko širijo dejavnost na prostem in strežejo alkohol za čas trajanja prvenstva, prav tako pa lahko tudi podaljšajo delovni čas.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija, ki upravlja nogomet na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu. Njena glavna naloga je organizacija mednarodnih nogometnih tekmovanj, med katerimi je najpomembnejše svetovno prvenstvo, ki ga prireja vsaka štiri leta. FIFA določa pravila igre, nadzoruje mednarodne prestope igralcev in skrbi za razvoj nogometa po vsem svetu.

V sodobnem ameriškem političnem diskurzu se izraz 'socialistični' pogosto uporablja za opis politikov, ki pripadajo krilu Demokratske stranke, znanemu kot demokratični socialisti. Ti politiki se zavzemajo za progresivne politike, kot so univerzalno zdravstveno varstvo, dostopna stanovanja, krepitev delavskih pravic in povečanje javnih naložb v infrastrukturo ter socialne programe. Ne gre za zagovarjanje državnega nadzora nad proizvodnimi sredstvi, temveč za prizadevanje za zmanjšanje neenakosti znotraj kapitalističnega sistema.

Stadion MetLife se nahaja v East Rutherfordu v New Jerseyju, tik ob New Yorku. Je eden največjih in najsodobnejših stadionov v ZDA, ki služi kot domače prizorišče za dve ekipi lige NFL, New York Giants in New York Jets. Zaradi svoje ogromne kapacitete, ki presega 80.000 gledalcev, in vrhunske infrastrukture je pogosto izbran za gostitelja najpomembnejših športnih dogodkov, vključno z nogometnimi tekmami na najvišji mednarodni ravni, kot je finale svetovnega prvenstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Gašper 94
12. 06. 2026 11.02
Kruha in iger, ker socialisti tega ne razumejo. Zadaj pa kradejo
Odgovori
0 0
dober dan
12. 06. 2026 10.32
torej ukradli denar tistim ki ga imajo in ga dali tistim ki nimajo. In to za tako neumno stvar kot je nogomet
Odgovori
+0
4 4
Nidani
12. 06. 2026 10.56
Ukradli? Lahko pojasniš?
Odgovori
0 0
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