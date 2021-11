Sociedad izgubil, trije zadetki Juanmija za zmago Betisa, Atletico brez težav preko Cadiza

Sociedad je imel priložnost, da bi vsaj začasno skočil prav na vrh lestvice. Za kaj takega pa bi moral premagati Espanyol, kar se je nazadnje izkazalo za pretežko nalogo. Ekipa iz Barcelone je bila namreč dovolj čvrsta, da se je dolgo uspešno branila, potem pa so se stvari za drugo moštvo lige obrnile še na slabše. Yangel Herrera je v 77. minuti poskrbel za vodstvo in zmago Espanyola. Sociedad je pred tem zadel okvir gola, neuspešen je bil Robin Le Normand , današnji poraz pa pomeni tudi konec niza 13 uspešnih ligaških tekem te ekipe.

V prvi popoldanski tekmi je Betis Sevilla s 3:1 premagal Levante. Slednji je sicer povedel z zadetkom Shkodrana Mustafija že v sedmi minuti, a je v drugem polčasu domača zasedba po zaslugi zelo razpoloženega Juanmija poskrbela za preobrat. Dosegel je namreč vse tri zadetke za svojo ekipo (54., 63., 78.), s "hat trickom" pa tudi poskrbel za nove tri točke in skok na začasno četrto mesto prvenstvene lestvice, tik za mestnega tekmeca Sevillo, ki pa bo svojo tekmo tega kroga še igrala.

Danes bosta še dve tekmi, najprej Cadiz - Atletico Madrid, zvečer še derbi kroga Real Madrid - Sevilla, v ponedeljek bosta igrala še Osasuna in Elche.

V sobotnih tekmah so nogometaši Barcelone po slabem začetku pod vodstvom novega trenerja Xavija Hernandeza v gosteh s 3:1 premagali Villarreal, do šeste zmage v prvenstvu in druge zaporedne so prišli ob koncu tekme, potem ko sta zadela Memphis Depay v 88. minuti in Philippe Coutinho z enajstmetrovko v sodnikovem dodatku.