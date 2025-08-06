Sodelovanje Dinama in Brava še naprej plodno: prišel mladi hrvaški reprezentant

Lovre Kulušić , otrok HNK Šibenik se je v minulih sezonah prebijal skozi mladinske selekcije svojega matičnega kluba. Lanskega poletja, 4. avgusta, je dočakal prvoligaški debi pri sedemnajstih letih. Do konca sezone 2024/25 je zbral 29 nastopov (osemkrat je začel v prvi enajsterici), štiri gole in eno podajo. S predstavami si je zagotovil tudi dolgoročno pogodbo z Dinamom, ki ga veže vse do junija 2030.

Kulušić je s predstavami v dresu Šibenika nase opozoril tudi selektorja hrvaške izbrane vrste do 21 let. Legendarni Ivica Olić mu je junija ponudil priložnost na treh prijateljskih tekmah – proti Švedski, Irski in Katarju. Ima tudi en nastop za reprezentanco do 17 let ter sedem nastopov za izbrano vrsto do 19 let (dva gola). "Lovre je nedavno podpisal dolgoročno pogodbo z Dinamom in predstavlja enega večjih talentov svoje generacije. Igra lahko na številnih napadalnih položajih, s svojo višino pa prinaša dodano vrednost tudi v skoku. Uspeli smo se dogovoriti za njegovo posojo do konca letošnje sezone. Verjamem, da bomo na koncu zadovoljni vsi – Bravo, Dinamo in tudi Lovre," je ob prihodu 18-letnega Hrvata za uradno spletno stran kluba izpostavil Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo.