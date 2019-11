Sodišče odločilo: Cruyffova biografija potrebuje popravek

Knjigo so že natisnili v 65.000 izvodih, a mora Auke Kokzdaj vanje priložiti popravljen sporni del in razčistiti podatek v povezavi z dobrodelno organizacijo, za katerega je celo sam avtor pozneje priznal, da je v dvomih, ali to drži ali ne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V knjigi piše, da je Cruyff, ki je umrl leta 2016 v 68. letu starosti, letno od fundacije Johan Cruyff prejel plačilo v višini milijon evrov v zameno, da je fundacija lahko uporabljala njegovo ime. Avtor v knjigi trdi, da je to izvedel iz treh virov, ki so bili blizu Cruyffu.

Te obtožbe pa glasno zanikajo v fundaciji, ki je namenjena razvoju športnih aktivnosti po vsem svetu, in so si želeli doseči umik biografije s polic.

Kok: Trditve nikoli ne bi smel zapisati

"Del o tem, da je Cruyff prejemal denar od fundacije je napačen in ga mora avtor popraviti," je na Twitterju zapisalo amsterdamsko sodišče. Kok je dejal, da to trditev zdaj obžaluje."Po vsem tem sem začel dvomiti v resničnost te trditve. Nikoli je ne bi smel zapisati na tak način,"je Kok dejal sodišču.

Cruyff ima sicer tudi svojo avtobiografijo z naslovom Moj obrat: življenje totalnega nogometa. Cruyff je bil trikrat izbran za nogometaša leta (1971, 1973, 1974), 1999 pa je bil proglašen tudi za evropskega nogometaša stoletja. Za nizozemsko reprezentanco, s katero je bil svetovni podprvak 1974 in tretji na evropskem prvenstvu 1976, je na 48 tekmah dosegel 33 zadetkov. V dresu Ajaxa je trikrat osvojil prestižno Ligo prvakov, pozneje pa se je lovorike razveselil še kot trener Barcelone.