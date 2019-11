Sodišče odločilo: Xabi Alonso ni kriv davčnih goljufij

Nekdanji igralec španskih Real Sociedada in Real Madrida, angleškega Liverpoola in nemškega Bayerna, Xabi Alonso, je bil obtožen, da se je med letoma 2010 in 2012 ‒ s pomočjo podjetja s sedežem na portugalskem otoku Madeira ‒ izognil plačilu davka na račun trženja svoje marketinške podobe. Tožilstvo je za Alonsa zahtevalo petletno zaporno kazen, ob tem pa predlagalo, da zdajšnji trener B-ekipe pri Real Sociedadu, njegov tedanji davčni svetovalec Ivan Zalduain direktor portugalskega podjetja Ignasi Maestreplačajo denarno kazen v višini štirih milijonov evrov.

A sodišče ni našlo dokazov, da je šlo za goljufijo, saj sta podjetje in Alonso leta 2009 podpisala pogodbo, v kateri so bile navedene vse podrobnosti. Alonso je le eden od številnih velikih nogometnih imen na Pirenejskem polotoku, obtoženih utaje davkov. V minulih letih so se zaradi podobnih "grehov" na sodišču znašli Portugalec Cristiano Ronaldo, sicer nekdanji igralec madridskega Reala in zdaj italijanskega Juventusa, argentinski zvezdnik Barcelone Lionel Messi, portugalski trener Jose Mourinhoin mnogi drugi.

Doslej so se vsi izognili zapornim kaznim, bili oproščeni s pogojnim izpustom ali pa so bili prisiljeni plačati denarne kazni. Nekateri znani nogometaši, kot so Diego Costa(Atletico Madrid), Gerard Pique(Barcelona) in Marcelo(Real Madrid), so na sodnih procesih ‒ v zameno za milejšo kazen ‒ tudi priznali svoje davčne goljufije.

SOCIEDAD