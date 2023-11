Sodišče potrdilo, da je Asamoah Gyan oče treh otrok

Potem ko so z analizo DNK potrdili, da je Asamoah Gyan oče treh otrok, je sodišče odločilo, da mora nekdanji ženi dati hišo v Veliki Britaniji, hišo v Accri, bencinsko postajo in dva avtomobila. Obenem mora mesečno plačevati še približno 2000 evrov preživnine. Gyan in njegova nekdanja soproga sta že tri leta v pravnem sporu, nogometaš pa je med drugim dejal, da morda sploh ni on oče treh otrok, kar pa je zavrnila analiza DNK.

V karieri, ki jo je zaključil letos, je 37-letnik igral za Udinese, Rennes, Sunderland, Modeno, Al Ain, Al Ahli, Šanghaj SIPG, Kayserispor, NorthEast United in Legon Cities. Za reprezentanco Gane je na 109 nastopih zabil 51 golov ter z njo je osvojil dve drugi mesti na afriškem prvenstvu.