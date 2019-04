Sodišče v Španiji oprostilo predsednika Barcelone za pranje denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo

Skupaj z Rosellom so bili obtoženi še njegova žena in še štirje posamezniki. Vse je špansko sodišče v Madridu oprostilo. Tožilstvo jim je očitalo, da so skušali prikriti priliv denarja in se se izogniti plačilu davkov v Španiji za denar, ki naj bi nezakonito zaslužili v poslu z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze Ricardom Teixeiro.

Sumljiv naj bi posel sklenjen leta 2006 prek družbe na Kajmanskih otokih, nanašal pa se je televizijske oziroma marketinške pravice za prenose 24 prijateljskih nogometnih tekem brazilske izbrane vrste. Zakonca Rosell sta bila posrednika pri poslu.