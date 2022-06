Sodišče zavrglo obtožnico proti Ronaldu zaradi posilstva

Kathryn Mayorga trdi, da jo je nogometaš Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo leta 2009 posilil v hotelu v Las Vegasu. Nogometaš je obtožbe zanikal in nikoli ni bil obtožen. Z zvezdnikom naj bi leta 2010 dosegla izvensodno poravnavo, vendar je pričakovala večjo vsoto od od 375 tisoč ameriških dolarjev (357 tisoč evrov), ki jih je prejela, je zapisal BBC.

Mayorga je povedala, da čeprav je pristala na poravnavo kmalu po domnevnem incidentu, ji takratna čustvena travma ni omogočila sodelovanja v postopku mediacije in je čutila pritisk, da sprejme ponudbo. Preden je vložila svojo pritožbo, je odvetnik gospe Mayorge Leslie Stovall prejel "nepravilno pridobljene" informacije in dokumente, ki so bili zaupni in privilegirani, je zapisala ameriška okrožna sodnica Jennifer Dorsey.