Sodišče zavrnilo pritožbo Superlige zaradi domnevnega monopola Uefe

Nogometna Superliga, ki jo je sredi aprila ustanovilo dvanajst članov, klubov iz Italije, Španije in Anglije, potem pa je hitro doživela neslaven konec, sem ter tja še vedno buri duhove. Informacije, ki kapljajo, pa so za vodilne može tradicionalno slabe in neobetavne. Tudi zadnja, saj madridsko sodišče zaustavlja proces, ki ga je trojica sprožila proti Uefi, zaradi očitanega monopola ... Superliga je na smetišču zgodovine, čaka se le še (morebitno) kazen, ki se obeta (predvsem) trem upornikom – Juventusu, Realu in Barceloni.

Spomnimo, Uefa je pred časom sicer (vsaj) začasno prekinila disciplinske postopke proti trem klubom, ki vztrajajo pri projektu sicer "nasedle" nogometne Superlige: Juventusu, Barceloni in Real Madridu.

Evropska nogometna zveza še ni sporočila, ali bo kaznovala klube, ki so bili v središču pobude za ustanovitev Superlige, in kako. Po zadnjih informacijah naj bi se rigoroznih kazni vzdržali. Omenjali so namreč celo izključitev iz aktualne sezone Lige prvakov ...

Uefa je ob tem dodala, da se omenjeni klubi niso izognili kazni in pričakujejo, da bodo lahko čim prej nadaljevali z disciplinskim postopkom. Za omenjeno uporniško trojko pa se slabe novice kopičijo iz dneva v dan. Vodilni možje klubov, ki se javno še niso pokesali, a kljub temu računajo, da bodo v žrebu za Uefino Ligo prvakov v naslednji sezoni, so doživeli nov udarec. Odločitev sodišča jih prav gotovo ni razveselila. Potem ko so izčrpali vse možnosti, so neuklonljivi vodilni možje trojice Joan Laporta, Florentino Perez in Andrea Agnelli "pognali" postopek pred madridskim sodiščem, kjer so iskali (svojo) pravdo. Kot smo že poročali, se je predsednik novoustanovljenega tekmovanja Perez skupaj s somišljeniki pravno zaščitil na madridskem sodišču, ki opozarja na "monopol, ki ga izvajata Fifa in Uefa pri organizaciji in vodenju državnih ter mednarodnih tekmovanj," in na "prevladujoč položaj na relevantnem tržišču, na katerem sta omenjeni položaj zlorabili".

Omejevali naj bi tudi konkurenčnost na mednarodnih tržiščih in s tem delovali v nasprotju z zakonitostmi prostega trga. Ker je sodišče ugotovilo, da je to zunaj njegove pristojnosti, je žogo preneslo na "igrišče" Evropske unije, toda tudi z Vrhovnega sodišča je prišla odločitev, ki jo ustanovitelji lige "nebodigatreba" niso in ne bodo želeli slišati. "Ustanova je po podrobni obravnavi sprejela odločitev, da zaustavi nadaljnji postopek proti Uefi in zavrne pritožbo uporne trojice klubov Juventusa, Reala in Barcelone." Od prvotnih dvanajstih ustanovnih članov Superlige se jih je, kot je znano, devet umaknilo, med njimi vsi iz Anglije ter AC Milan, Inter Milano in Atletico Madrid. Juventus iz Torina, Real Madrid in Barcelona pa se še vedno oklepajo načrtov za izpeljavo vzporednega elitnega klubskega tekmovanja, čeprav je izvedljivost takšnega turnirja vprašljiva ob grožnji pravnih sporov z evropskim in svetovnim nogometom, Uefo in Fifo.

Glede kazni in dokončnega epiloga stvari še niso povsem kristalne, a je že sedaj jasno, da so omenjeni potegnili "ta kratko", in jih bržkone čaka drakonska kazen. Če bo zgolj finančne narave, ali pa bo prišlo tudi do suspenza, je težko reči. Dejstvo je, da jim je zmanjkalo inštitucij, preko katerih bi iskali svojo pravdo. Uefa bo, kot je sporočila, v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU sprejela vse potrebne ukrepe, da bo Uefin pritožbeni organ lahko čim prej nadaljeval disciplinski postopek.