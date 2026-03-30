Sodišče zavrnilo 120-milijonski zahtevek Cardiffa zaradi smrti Sale

Sodišče je odločilo, da Nantes ni odgovoren za organizacijo leta, ki se je končal s strmoglavljenjem letala, v katerem je Emiliano Sala izgubil življenje. Prav tako je presodilo, da Cardiff ni utrpel pravno priznane škode za ugled. Nasprotno pa je sodišče ugotovilo, da je Nantes utrpel moralno škodo, zato je Cardiffu naložilo plačilo približno 300.000 evrov odškodnine. Ta odločitev pomeni nov pravni poraz Cardiffa v sporu med kluboma, ki traja že vse od smrti argentinskega nogometaša.

Spomnimo, 19. januarja 2019 sta se Nantes in Cardiff dogovorila za prestop Sale za okoli 17 milijonov, kar je za Valižane predstavljal klubski rekord. Dva dni pozneje je Argentinec odletel iz Francije na Otok, a je njegovo letalo strmoglavilo v Rokavskem prelivu. Cardiff se je dolgo skušal izogniti plačilu dogovorjene odškodnine, a je Fifa leta 2023 po dolgih sodnih procesih presodila, da morajo Valižani plačati celoten znesek.