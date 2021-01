Sodni epilog stampeda v Torinu: zaporna kazen tudi županji

V središču Torina se je za spremljanje finalne tekme Lige prvakov na velikem zaslonu na trgu San Carlo leta 2017 zbralo več kot 30.000 ljudi, v kasnejšem stampedu pa je bilo ranjenih več kot 1600 ljudi. Dve ženski sta umrli. Županja Chiara Appendinoje v objavi na Facebooku izrazila "grenkobo" nad odločitvijo sodišča, ob kateri je dejala, da bi morala začeti razpravo o vlogi županov. Zatrdila je, da se bo na razsodbo pritožila.

Štiri Maročane, ki so jih spoznali za glavne krivce stampeda, so že pred časom spoznali za krive umora in jih obsodili na več kot desetletne zaporne kazni. Appendinovo so na hitrem procesu spoznali za krivo skupaj z njenim nekdanjim šefom kabineta, nekdanjim šefom policije in dvema turističnima uradnikoma. Četverica naj ne bi sprejela dovolj ukrepov za tako množičen dogodek na javni površini, omenili so tudi pomanjkanje urejenih zasilnih izhodov oziroma evakuacijskih poti. V teku je tudi sodni proces proti še devetim članom mestnega sveta in predstavnikom policije.