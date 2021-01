Benzema zaradi sodnega procesa ob trenersko kariero?

Kot je na svoji spletni strani zapisal madridski športni dnevnik AS, napadalcu madridskega Reala in že več let bivšemu francoskemu reprezentantu Karimu Benzemajugrozi pet let zapora, poleg tega pa tudi 750.000 evrov denarne kazni, ki jo za tovrstne primere predpisuje kazenski zakonik.

Francoski RMC Sportje poročal, da francosko pravo enako obravnava vse, ki so bili vpleteni v izsiljevanje, četudi posredno. Kljub temu je strokovnjak za kazensko pravo v pogovoru za omenjeni medij povedal, da se bo Benzema po vsej verjetnosti izognil zaporni kazni in jo odnesel le z denarno kaznijo v višini 750.000 evrov. Njegova tedenska plača pri španskih prvakih naj bi sicer dosegala dobro tretjino omenjenega zneska (270.000 evrov).

RMC Sport dodaja, da bi lahko imele posledice sojenja veliko večji vpliv na Benzemajevo kariero po koncu aktivne športne poti, saj bi 33-letnemu Lyončanu na francoskem ozemlju lahko prepovedali vsakršno ukvarjanje z nogometom, denimo opravljanje trenerskega poklica, domnevna vpletenost v izsiljevanje nekdanjega reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuene pa bi mu v domovini lahko povzročila še celo kopico težav na različnih ravneh družbe, kjer se mu obeta večna in neizbrisljiva "črna pika".