Od žvižganja do flirtanja: kako izgleda življenje mlade nogometne sodnice?

Carla Garcia Alarcon FOTO: Carla García Alarcón icon-expand

21-letna študetka je na instagramu za zdaj zbrala slabih 25.000 sledilcev in številni med njimi so nogometaši. Mnogim je sodila med obračuni, številni pa so jo kontaktirali tudi po tekmah. Carla Garcia Alarcon je zdaj spregovorila o svoji izkušnjah v nogometu in s svetom podelila številne zanimive anekdote.

"Dejstvo, da sem dekle, v nekaterih primerih pomeni, da me bolj spoštujejo," je sprva dejala v španskem podkastu Lover Studios. "Ko vidijo uradni zapisnik tekme, vidijo moje ime in mi nemudoma pošljejo prošnjo za sledenje na Instagramu. V zapisniku je zapisano moje polno ime. Po tekmah sem imela prošnje na Instagramu od igralcev, ki so igrali na tekmi... in tudi zasebna sporočila," je povedala.

"Sodim nogometašem v vseh starostnih skupinah in ne vem, če je slabše pri 24-letnikih ali pri 16-letnikih. Imela sem primer mladinca, pri katerem so mi celo njegovi soigralci govorili 'sodnica, daj mu rdeči karton, ker ne odneha'. Sedel je na klopi in nenehno me je hecal ter me skušal očarati," je o izkušnjah med tekmami dejala sodnica.

Spregovorila je tudi o razlogih za izbiro kariere: "Odločila sem se postati sodnica, ker je bil moj oče tudi sodnik in mislim, da je to name nezavedno vplivalo. Ukvarjala sem se s drsanjem in spremljala očeta, ki je bil del komisije sodnikov, eden od delegatov pa mi je rekel, da bom sodnica. Pozneje sem doživela poškodbo noge in se odločila, da bom postala sodnica," je povedala.

Za zdaj ji zaradi mladosti to razumljivo še ni uspelo, a ena od njenih glavnih ambicij je, da bi sodila v prvi španski ligi: "Želim dokončati svojo kariero, poleg tega pa priti do prve španske lige, napredovati vsako leto, združiti delo s nogometom in napredovati."

