Sodnik kaznovan, ker je odločitev spremenil zaradi posnetka na mobitelu

Al-Nasr je v gosteh pri Suezu dosegel izenačujoči zadetek, no, igralci tega kluba so tako vsaj mislili. Sodnikova piščalka je ostala nema in glede na to, da v tej ligi ne uporabljajo tehnologije VAR, so nogometaši Al-Nasra razumljivo domnevali, da bo zadetek obveljal. A temu ni bilo tako. Sodnik srečanja Mohamed Farouk je stopil do klopi za rezerve in si posnetek dogodka ogledal na mobitelu.