Sodnik, ki je blatil Liverpool in žalil Kloppa, prejel suspenz

David Coote je na posnetku z žaljivimi komentarji označil Liverpool in njihovega nekdanjega trenerja Jürgena Kloppa. Na vprašanje, kaj si misli o Liverpoolu, je dejal, da so zanič, glede Kloppa pa je dodal, da je arogantna p*zda. Na posnetku še dodaja, da ta video ne sme postati viralen, saj bi to uničilo njegovo kariero premierligaškega sodnika.