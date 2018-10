Sodnik, ki so ga prijeli v Belgiji, leta 2015 oškodoval Domžale? Presodite …

V sklopu velike afere v belgijskem nogometu so organi pregona prijeli tudi dva sodnika, in sicer Sebastiena Delferiereja in Barta Vertentena. Prav slednji je sodil tudi slovenskemu prvoligašu NK Domžale v kvalifikacijah za Ligo Evropa leta 2015 na tekmi s Čukaričkim. Gostje so imeli na voljo dve enajstmetrovki, pri Domžalah pa je bil v 47. minuti izključen Gaber Dobrovoljc.

2. julija 2015 v sklopu prvega kroga kvalifikacij za Lige Evropa je na povratni tekmi slovenski klub izgubil z 0:1 po sumljivo dosojeni enajstmetrovki v 43. in izključitvi Gabra Dobrovoljca v 47. minuti, Srbi - tedaj jih je vodil zdajšnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević - pa so ob tem rdečem kartonu imeli na voljo še eno enajstmetrovko, ki pa je niso izkoristili zavoljo obrambe Nejca Vidmarja. Domžale so tedaj po ugodnem izidu 0:0 v gosteh izpadle zaradi poraza na povratni tekmi v domžalskem športnem parku z 0:1. Domžalčane je tedaj vodil trenerLuka Elsner, zanimivo pa je, da so izpadli zavoljo gola iz enajstmetrovke v prvem polčasu, ki je, sodeč po posnetkih, bila prestrogo dosojena. Napake se dogajajo, a glede na to, da povezave sodnika v tej aferi segajo na Balkan (kot glavni akter se omenja Dejan Veljković, nekdanji agent trenerja Cluba Bruggea Ivana Leka), se poraja vsaj majhna senca dvoma. Čukarićki je namreč srbski prvoligaš. Ali gre za naključje ali ne, to najverjetneje ne bo nikoli raziskano, saj je vprašanje, katere tekme bodo preiskane v sklopu belgijske preiskave, a najverjetneje mednarodne ne.