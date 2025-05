Sodnik seksistično žalil igralki, zveza začela preiskavo

Nogometašici sta povedali, da jima je sodnik med tekmo dajal seksistične pripombe, Stella Terra pa je v 65. minuti zahtevala prekinitev tekme. "Obrnil se je k meni in rekel, da me bo dobil ob pravem času. Aline Milene je videla in slišala vse predsodke in seksistične komentarje. Takšno obnašanje je nesprejemljivo," je v izjavi za medije po tekmi dejala Terra.

Slednja je dvignila obe roki, jih prekrižala in s tem zahtevala prekinitev tekme. Gre za signal, uveden s strani nogometne zveze Sao Paula, ki opozarja na rasizem ali diskriminacijo in sodnike obvezuje, da ustavijo igro. Juliano Jose Alves Rodrigues tega ni upošteval, tako da se je tekma nadaljevala. "To se v ženskem nogometu ne sme dogajati. Ko moški pridejo soditi, mislijo, da lahko govorijo, kar hočejo. Spoštovanje mora biti," je dodala Milene.

Oba kluba sta vpleteni igralki podprla in obsodila domnevno vedenje. Nogometna zveza Sao Paula je sporočila, da je že začela preiskavo:"V nobenem primeru ne toleriramo predsodkov, diskriminacije in nespoštovanja na igrišču ali izven njega. Vsak domneven prekršek bo podrobno preiskan."