Sodnik ujezil Argentince, tudi Messi brez zavor: Bilo je neverjetno!

Brazilci so si finale pred domačimi navijači zagotovili z goloma Gabriela Jesusa in Roberta Firmina, ki mu je igralec tekme Jesus po izvrstnem prodoru podal za končnih 2:0 v zaključku drugega polčasa. Argentinci so imeli na stadionu Mineirao, na katerem je Brazilija leta 2014 doživela zgodovinski polom v polfinalu domačega svetovnega prvenstva proti Nemčiji (1:7), sicer več od igre in več priložnosti. Enkrat je okvir vrat v drugem polčasu pri izidu 1:0 stresel tudi Lionel Messi, ki se je po zadnjem sodnikovem žvižgu ostro lotil glavnega sodnika Roddyja Zabrana in pomočnikov, tudi tistih v sobi za VAR.

TEKMA

"Naveličani so že bili tega, da so na tej Copi ves čas sprejemali usr..e odločitve, zato VAR-posnetkov sploh niso želeli pogledati. Bilo je neverjetno," se je številnih dolgotrajnih ogledov posnetkov in pogovorov med sodniki na letošnjem turnirju dotaknil zvezdnik Barcelone. "Tako je bilo vso tekmo. To, kar so počeli vso tekmo, je bilo sr..je. Ni izgovora in v to se bodo morali poglobiti. To ni izgovor, a upam, da bodo pri Conmebolu (Južnoameriški nogometni zvezi, op. a.) nekaj storili glede takšnih sodnikov,"je nadaljeval.

"Mi smo namreč storili vse, da bi poskusili napredovati, a so se postavili proti nam. Ne verjamem, da bodo kaj storili, saj Brazilija nadzira vse, zato je zelo zapleteno. A ne verjamem, da bi se morali slabo počutiti glede česar koli. Ni nam uspelo in imeli smo smolo. Jezen sem, ker smo odigrali izvrstno tekmo, močno smo se potrudili. Ni se zdelo, da se bo končalo tako, saj niso bili boljši."

Jezen tudi selektor Scaloni

Messi tako še čaka na prvi naslov z reprezentanco, s katero je do sedaj osvojil le olimpijsko zlato odličje leta 2008 v Pekingu. Na njegovo stran se je kljub slovesu od tekmovanja tokrat postavila večina argentinskih medijev, ki so kot po tekočem traku opozarjali na vsaj dve sporni odločitvi ekvadorskih delivcev pravice in tekmo ocenili kot najboljšo argentinsko na letošnji Copi. Nezadovoljen je bil razumljivo tudi argentinski strateg Lionel Scaloni.

MESSI

"Sodnik mi ni bil všeč, po navadi pa takšnih komentarjev ne podajam. Ne verjamem, da je bil pripravljen za tekmo takšne ravni,"je zatrdil Scaloni, ki je razkril, da so pri drugem golu Firmina njegovi varovanci nehali igrati, ker so zaslišali piščalko oziroma čakali, da bodo sodniki pogledali posnetke, saj je v kazenskem prostoru v sumljivih okoliščinah padel Sergio Agüero. Zambrano posnetkov ni pogledal niti takrat, ko je po udarcu s komolcem Arthurja Melav 16-metrskem prostoru obležal Nicolas Otamendi.

'Nekaj novega je na obzorju'

Po krajšem premoru, nekateri so menili, da bo tokrat za vselej sklenil z reprezentančno kariero, se je Messi letos spomladi spet vrnil v argentinsko reprezentanco, ki jo je enkrat že zapustil po porazu v finalu zadnje Cope Americe leta 2016. A tokrat se zdi, da tako drastične poteze ne bo sprejel, vsaj do naslednjega leta, ko Argentina s Kolumbijo gosti največji turnir južnoameriških reprezentanc, ki ga bodo nato začeli prirejali na štiri leta. To bo verjetno zadnja priložnost na Copi za kmalu 33-letnega zvezdnika iz Rosaria, ki je zelo zadovoljen z napredkom precej spremenjene in pomlajene ekipe.

"Nekaj novega je na obzorju. Upam, da nas bodo spoštovali, ne pa kritizirali. Ekipo morajo (navijači, op. a.) pustiti pri miru in ji dovoliti rasti. Res sem se zelo dobro ujel s to skupino igralcev, če pa jim bom moral kako pomagati, jim bom. To je izvrstna skupina igralcev, ki raste, če pa se jim lahko pridružim, se jim bom,"je optimistično sklenil Messi.