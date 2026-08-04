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Nogomet

Sodnik v Braziliji zaradi agresivne papige prekinil tekmo

Rio de Janeiro, 04. 08. 2026 15.13 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Papiga

Slabo vreme, navijaški izgredi in zdravstveno stanje so razlogi, ki večkrat prinesejo prekinitev nogometne tekme. Včasih za to poskrbi tudi kakšna žival, ki se prikrade na zelenico, vsekakor pa je izjemno redko, da bi bil obračun prekinjen zaradi napada papige.

Do tega je prišlo na obračunu brazilskega pokala za nogometaše do 15 let, na katerem sta se merila Flamengo in Ceara. Po dobre četrt ure igre je zelenico začela preletavati velika papiga, ki je napadla enega od nogometašev Flamenga.

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Sodnik je zatem prekinil tekmo in počakal, da je papiga odletela. Ta se je nekaj minut kasneje vrnila in povzročila novo prekinitev igre. Obračun je nato nemoteno potekal do konca, Ceara pa se je z izidom 2:1 razveselila tretjega mesta v brazilskem pokalu.

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KOMENTARJI1

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flojdi
04. 08. 2026 15.49
Bravo lepa ptica.
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