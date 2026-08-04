Sodnik v Braziliji zaradi agresivne papige prekinil tekmo

Do tega je prišlo na obračunu brazilskega pokala za nogometaše do 15 let, na katerem sta se merila Flamengo in Ceara. Po dobre četrt ure igre je zelenico začela preletavati velika papiga, ki je napadla enega od nogometašev Flamenga.

Sodnik je zatem prekinil tekmo in počakal, da je papiga odletela. Ta se je nekaj minut kasneje vrnila in povzročila novo prekinitev igre. Obračun je nato nemoteno potekal do konca, Ceara pa se je z izidom 2:1 razveselila tretjega mesta v brazilskem pokalu.