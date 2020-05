Sodnik Vinčić ni vedel, na kakšno zabavo gre, in obžaluje, da se je odzval vabilu

"Največja napaka v mojem življenju," je to, da je sprejel povabilo na zabavo po sestanku s poslovnimi partnerji v Republiki Srbski opisal priznani slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić. Ta je bil prisoten na zabavi na nekem vikendu v mestu Suvo polje, ko je na vrata potrkala policija PU Bijeljina in tam našla droge, gotovino in orožje.

icon-expand Slavko Vinčić sodi med ugledne sodnike, sodil je tudi tekme Lige prvakov. FOTO: AP V poznih večernih urah smo uspeli dobiti tudi telefonski odzivSlavka Vinčića, ki nam je potrdil, da je bil prisoten na zabavi, a da se je tam znašel po naključju. "Po sestanku z nekimi poslovnimi partnerji je sledilo povabilo na neko slavje na nekem ranču, na katerega smo se odzvali," je uvodoma pojasnil Mariborčan, ki nam je še dejal, da večine ljudi – bilo jih je okoli 40, se spominja – tam sploh ni poznal, kar je kasneje pojasnil tudi policiji v informativnem razgovoru. "Po policijski raciji smo bili vabljeni na informativni razgovor, kjer sem pojasnil, da teh ljudi sploh ne poznam, nakar so mi dali zeleno luč, da se lahko vrnem domov in trenutno se vračam v Slovenijo," je neprijetno in predvsem nepričakovano izkušnjo opisal nogometni sodnik Vinčić. Da proti njemu ni bila podana kazenska ovadba, smo izvedli tudi iz virov iz Republike Srbske. PREBERI ŠE Slovenski elitni sodnik prisoten na divji zabavi z drogo in prostitutkami, ki jo je prekinila policija 40-letnik nadaljnje sodniške kariere ne želi komentirati, saj da ta odločitev ni njegova. Si pa trenutno v prvi vrsti po takšnem incidentu želi "razumevanje družine", ki si je preko srbskih in bosanskih medijev lahko ustvarila povsem drugačno sliko.