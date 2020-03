Sodnik zavrnil predlog tožilca: Ronaldinho z bratom v pripor

Vodja preiskovalne enote paragvajske policije Gilberto Fleitas je potrdil, da sta se kljub četrtkovemu predlogu javnega tožilca Ronaldinho in njegov brat Roberto de Assis Moreira znašla v priporu. Nekdanji zvezdnik Gremia, Paris Saint-Germaina, Barcelone in AC Milana se je v glavnem mestu Asuncionu želel udeležiti dobrodelnega dogodka in predstavitve knjige, vse skupaj pa je zasenčila policijska preiskava, v kateri so pri Brazilcih našli več ponarejenih paragvajskih osebnih dokumentov.

Javni tožilec je sicer predlagal denarno kazen, saj sta se Ronaldinho in Roberto branila s pojasnilom, da sta dokumente prejela kot darilo, a ju sodnik Mirko Valinottini uslišal in jima v petek odredil pripor. Še vedno ni jasno, zakaj sta ponarejene dokumente sploh uporabljala, glede na to, da sta z veljavnima brazilskima potnima listoma nedavno obiskala tudi Kitajsko, nekatere evropske države in Združene države Amerike. Brazilci za prestopanje paragvajske meje zaradi članstva v južnoameriškem gospodarskem bloku Mercosur potnega lista denimo sploh ne potrebujejo.

Odpeljali so ju iz hotela

"Nalog za pripor je izvršen," je Reuterscitiral Fleitasa, potem ko so se v javnosti pojavili posnetki Ronaldinha in Roberta v družbi policije, ki ju je odpeljala iz hotela Sheraton v Asuncionu na policijsko postajo na obrobju mesta.

Primer je zdaj spet v rokah tožilstva, ki je tudi izdalo nalog za aretacijo. Ronaldinha in njegovega brata v soboto čaka ponoven obisk sodišča, kjer bodo odločali o njunem izpustu ali podaljšanju pripora.