Sodnika nosila prometni znak, odšla na treznjenje in ostala brez tekme

Bartosz Frankowski, ki je med drugim pravico delil tudi na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji, je bil na tekmi med ukrajinskimi in škotskimi podprvaki delegiran kot VAR-sodnik, za njegovega pomočnika pa je bil izbran Tomasz Musial. A poljska sodnika sta se nekaj ur pred samim dvobojem nekoliko preveč sprostila.

V Lublinu, kjer se je odvil obračun med Dinamom in Rangersom, naj bi sodnika po poročanju poljskih medijev po ulicah nosila prometni znak, kar je pritegnilo pozornost policistov. Ti so z njima opravili postopek za ugotavljanje alkoholiziranosti, ki je v zgodnjih urah torkovega jutra privedel do tega, da so ju odpeljali na postajo na streznitev.

Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije Kamil Golebiowski je za TVP World povedal: "Ob 1.40 zjutraj so bili pridržani trije moški (op. p. zraven je bila še tretja oseba, ki pa ni bila iz sodniških vod). Operaterji videonadzora so videli, da so bili pijani in da nosijo prometni znak. Po alkotestu se je izkazalo, da so imeli 1,5 promila alkohola v krvi. Takoj so ju odpeljali v treznilnico. Ko so se streznili, so vsem trem izrekli globo."

Sodnika sta tako ostala brez dela na kvalifikacijski tekmi za Ligo prvakov. Zamenjala sta ju Tomasz Kwiatkowski in Pawel Malec, srečanje pa se je končalo z remijem (1:1). Poljska nogometna zveza je proti Frankowskemu in Musialu sprožila preiskavo, pod vprašajem pa je tudi nadaljnje sodelovanje.

Sodnika sta se sicer že opravičila za nastalo situacijo

Frankowski, ki je bil v sobi za VAR tudi na polfinalni tekmi Lige prvakov med Real Madridom in Bayernom iz Münchna, je zapisal: "Opravičujem se Uefi, poljski nogometni zvezi, vsem sodnikom, poljski ligi in nogometnim navijačem, ki so mogoče užaljeni ob mojih dejanjih."

Ob tem je dodal: "Želim se tudi opravičiti svojim bližnjim, ki sem jih razočaral in izpostavil neprijetnostim. Rad bi dodal, da med incidentom nisem bil agresiven, sodeloval sem s policisti, na koncu pa sem prejel kazen."

"Iz vsega srca se opravičujem oblastem poljske nogometne zveze, še posebej sodniškim kolegom, oblastem Ekstraklase (op. p. poljske lige) in vsem tistim, ki sem jih razočaral s svojim odnosom. To je prvi tovrstni incident, v katerega sem vpleten. Dolga leta poklicne sodniške kariere sem trdo delal, da sem prišel do sem, kjer sem danes. Hkrati sem se vedno trudil biti zgled, tako na igrišču kot izven njega. Zavedam se posledic, ki me čakajo, a upam, da si bom lahko povrnil vaše zaupanje," pa je zapisal Musial.