'Sodniki so nam vzeli zmago', trener Elcheja nezadovoljen po remiju z Realom

Kraljevi klub je brez zmage ostal že na zadnjih treh tekmah. Prednost varovancev Xabija Alonsa je poniknila na vsega točko, potem ko je Barcelona v soboto suvereno doma odpravila Athletic Bilbao. Beli balet si je izenačenje priboril v 87. minuti, ko je izid poravnal Jude Bellingham. Zadetek je po tekmi zaokrožil po družbenih omrežjih, bolj kot enostaven zaključek Angleža pa je pozornost pritegnil domneven prekršek Viniciusa Jr. nad Inakijem Peno.
Brazilec je v boju za žogo domačega vratarja z nogo zadel v nos. Pena, sicer posojen s strani Barcelone, je po incidentu potreboval tudi zdravniško oskrbo, saj mu je iz nosu curljala kri. Glavni delilec pravice Jose Hernandez ni dosodil prekrška, gol pa je ostal veljaven tudi po analizi VAR.
Po tekmi je svoje nestrinjanje jasno izrazil domači trener Eder Sarabija: "Sploh nisem zadovoljen z današnjim izidom. Vinicius se ni dotaknil žoge, storil je očiten prekršek nad našim vratarjem. Inakijev nos je bil v groznem stanju zaradi udarca. Škoda, da se moramo pogovarjati o tem. Zelo dobro smo igrali, dvakrat tudi vodili, ampak smo na koncu zaradi sodniških odločitev ostali brez zmage, zaradi tega sem slabe volje."
