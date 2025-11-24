Svetli način
Nogomet

'Sodniki so nam vzeli zmago', trener Elcheja nezadovoljen po remiju z Realom

24. 11. 2025 17.37

L.M.
3

V nedeljo je madridski Real že na drugi zaporedni tekmi LaLige iztržil zgolj točko. Tokrat jim je spodrsnilo proti Elcheju. Palček iz jugovzhodne Španije je na obračunu dvakrat celo vodil, vendar so gostje iz španske prestolnice uspeli izenačiti. Veliko prahu je v javnosti dvignil drugi gol belega baleta, pri katerem je po mnenju mnogih Vinicius Jr. storil prekršek nad domačim vratarjem.

Ekipa Elcheja
Ekipa Elcheja FOTO: AP

Kraljevi klub je brez zmage ostal že na zadnjih treh tekmah. Prednost varovancev Xabija Alonsa je poniknila na vsega točko, potem ko je Barcelona v soboto suvereno doma odpravila Athletic Bilbao. Beli balet si je izenačenje priboril v 87. minuti, ko je izid poravnal Jude Bellingham. Zadetek je po tekmi zaokrožil po družbenih omrežjih, bolj kot enostaven zaključek Angleža pa je pozornost pritegnil domneven prekršek Viniciusa Jr. nad Inakijem Peno.

Inaki Pena
Inaki Pena FOTO: AP

Brazilec je v boju za žogo domačega vratarja z nogo zadel v nos. Pena, sicer posojen s strani Barcelone, je po incidentu potreboval tudi zdravniško oskrbo, saj mu je iz nosu curljala kri. Glavni delilec pravice Jose Hernandez ni dosodil prekrška, gol pa je ostal veljaven tudi po analizi VAR.

Eder Sarabia
Eder Sarabia FOTO: Profimedia

Po tekmi je svoje nestrinjanje jasno izrazil domači trener Eder Sarabija: "Sploh nisem zadovoljen z današnjim izidom. Vinicius se ni dotaknil žoge, storil je očiten prekršek nad našim vratarjem. Inakijev nos je bil v groznem stanju zaradi udarca. Škoda, da se moramo pogovarjati o tem. Zelo dobro smo igrali, dvakrat tudi vodili, ampak smo na koncu zaradi sodniških odločitev ostali brez zmage, zaradi tega sem slabe volje."

KOMENTARJI (3)

Minerva
24. 11. 2025 18.17
+8
Real samo s pomočjo sodnikov, beli balet nedolžni.
ODGOVORI
9 1
lakala28
24. 11. 2025 18.12
+9
Kako zelo slučajno: sodniki spet sodili v korist RM. Ne moreš verjamit. Gola slučajnost, pa če se vsi, ki v pravljice ne verjamemo, na glavo postavimo.
ODGOVORI
10 1
bor99
24. 11. 2025 18.02
+9
klasika
ODGOVORI
10 1
