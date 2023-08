'Sodniki tekem pod okriljem Uefe ne bodo absurdno podaljševali'

Angleška sodniška organizacija PGMOL se je pred začetkom nove sezone odločila, da bo v luči tega, da nadoknadi čas, ki je izgubljen na račun zavlačevanj, proslavljanj zadetkov, poškodb in zamenjav, podaljšala sodnikove dodatke. Podobnega scenarija smo bili deležni na nedavnem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer so bile določene tekme podaljšane tudi za skoraj pol ure. Mnogi nogometaši in trenerji so v preteklih mesecih izrazili nestrinjanje z omenjenim pravilom, o pereči temi pa je spregovoril tudi Uefin tehnični direktor Zvonimir Boban .

"Odločitev je absolutno absurdna. Ni normalno, da so polčasi podaljšani za 12, 13 ali celo 14 minut. Iz osebnih izkušenj lahko potrdim, da si po uri igre že zelo utrujen in komaj čakaš, da mine še zadnjih 30 minut. Potem se pa pojavi nekdo in tekmo podaljša še za 15 minut," je povedal 54-letnik, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1998 Hrvaško popeljal do tretjega mesta.

"Nemalokrat smo že govorili o tem, da je v sezoni preveč tekem. Problem je, da se ne oziramo na počutje nogometašev in trenerjev. Vsega skupaj je preveč, zato mi tega ne bomo počeli. Naša načela so drugačna," je dodal legendarni vezist Milana.

Besedam Bobana se je pridružil tudi vodja Uefine sodniške organizacije Roberto Rosetti, ki že zadnjih pet let išče rešitve, kako bi prišli do tega, da je žoga čim več časa v igri. "So stvari, ki so pomembnejše od dolžine sodnikovega podaljška. Se kdaj vprašate, zakaj ljudje obožujejo Ligo prvakov? Zaradi visoke intenzitete, ki prinaša fantastičen nogomet," je zaključil Rosetti.