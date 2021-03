Sodniku zaporna kazen in 10-letna prepoved opravljanja poklica

Po poročanju agencije Tanjug je Radnički iz Niša po dveh letih in desetih mesecih le dočakal pravico v zvezi s sodniškimi nepravilnostmi na tekmi srbske Superlige, ki je bila na sporedu 13. maja 2018. Z isto prvostopenjsko sodbo posebnega oddelka za preprečevanje korupcije novosadskega sodišča so kaznovanemu nogometnemu sodniku Srđanu Obradovićuizrekli ukrep, s katerim so Obradoviću za obdobje deset let prepovedali opravljati sodniško funkcijo na tekmah, pa tudi opravljanje vseh drugih funkcij v Srbski nogometni zvezi, so na sodišču potrdili za srbsko tiskovno agencijo. Sodba še ni pravnomočna.

Trenutek, ko je na presenečenje vseh Obradović v Subotici zapiskal enajstmetrovko: