'Sodniška afera Barcelone? Ne želim živeti v preteklosti'

"Iskreno, te stvari me ne zanimajo. Svojo kariero doživljam iz dneva v dan. Ne želim živeti v preteklosti, kar se je zgodilo, se je zgodilo, to je to," je na vprašanje o katalonski sodniški aferi odgovoril Jose Mourinho . Portugalski strateg je na klopi belega baleta med letoma 2010 in 2013 skupaj s svojimi največjimi tekmeci tvoril eno izmed najboljših obdobij v nogometni zgodovini. El clasici med Barcelono in Realom so bili v tem času res nekaj posebnega, za tistih 90 minut se je ustavil nogometni svet.

Po informacijah, ki so na dan privrele pred dvema letoma, pa naj bi bila blaugrana v tem obdobju deležna sodniške pomoči. Katalonci so na račun predsednika sodniškega odbora španske nogometne zveze čez leta nakazali več kot 8 milijonov evrov. Mourinho, ki je bil pred dobrim desetletjem poznan po svojih izpadih in kritiziranju sodnikov na tiskovnih konferencah, se je z leti očitno vendarle malce umiril.

Na nasprotni klopi bo sedel Mourinhov dober znanec Alvaro Arbeloa , ki je pred nekaj tedni vlogo glavnega trenerja Madridčanov prevzel od Xabija Alonsa . Nekdanji španski reprezentant je svoj debi med evropsko elito opravil z odliko, Real je na Santiagu Bernabeu s 6:1 razbil francoski Monaco. Arbeloa je v legendarnem belem dresu odigral 155 tekem, veliko tudi pod taktirko Portugalca.

63-letnik ima na nekdanjega desnega bočnega branilca lepe spomine, saj je kot igralec izredno ustrezal zahtevam Mourinha, ki se je z Arbeloo povezal tudi na osebni ravni: "Alvaro je zagotovo eden izmed najbolj posebnih igralcev, ki sem jih imel čast voditi. Seveda ni bil najboljši na igrišču, a kot človek je bil eden boljših, ki sem jih spoznal. Želim mu vse najboljše in nočem, da je pod kakršnimkoli pritiskom."

Komentiral je tudi trenersko kariero še enega svojega "vajenca", ki je pred nekaj tedni izgubil službo pri kraljevem klubu. "Njegova pot bo uspešna, v to sem prepričan, saj vem, kakšen trener lahko postane. Pokazal je kakovost, ki jo poseduje, in ta ga bo nesla daleč."