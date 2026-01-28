Naslovnica
Nogomet

'Sodniška afera Barcelone? Ne želim živeti v preteklosti'

28. 01. 2026

Avtor:
L.M.
Jose Mourinho

V sklepnem dejanju ligaškega dela Lige prvakov se bosta v Lizboni udarila Benfica in madridski Real. Tekma bo imela še poseben pomen za stratega na domači klopi Joseja Mourinha. Portugalec je pri belem baletu preživel tri uspešna leta, v času, ko je nogometni primat v Španiji držala Barcelona. Katalonske uspehe pa vsaj delno pod vprašaj postavlja t. i. afera Negreira, ki že skoraj tri leta buri duhove na Iberskem polotoku.

FOTO: Profimedia

"Iskreno, te stvari me ne zanimajo. Svojo kariero doživljam iz dneva v dan. Ne želim živeti v preteklosti, kar se je zgodilo, se je zgodilo, to je to," je na vprašanje o katalonski sodniški aferi odgovoril Jose Mourinho. Portugalski strateg je na klopi belega baleta med letoma 2010 in 2013 skupaj s svojimi največjimi tekmeci tvoril eno izmed najboljših obdobij v nogometni zgodovini. El clasici med Barcelono in Realom so bili v tem času res nekaj posebnega, za tistih 90 minut se je ustavil nogometni svet.

Preberi še 'Nismo potrebovali uslug', Laporta znova zanikal obtožbe o korupciji

Po informacijah, ki so na dan privrele pred dvema letoma, pa naj bi bila blaugrana v tem obdobju deležna sodniške pomoči. Katalonci so na račun predsednika sodniškega odbora španske nogometne zveze čez leta nakazali več kot 8 milijonov evrov. Mourinho, ki je bil pred dobrim desetletjem poznan po svojih izpadih in kritiziranju sodnikov na tiskovnih konferencah, se je z leti očitno vendarle malce umiril.

'Arbeloa je bil poseben igralec'

Na nasprotni klopi bo sedel Mourinhov dober znanec Alvaro Arbeloa, ki je pred nekaj tedni vlogo glavnega trenerja Madridčanov prevzel od Xabija Alonsa. Nekdanji španski reprezentant je svoj debi med evropsko elito opravil z odliko, Real je na Santiagu Bernabeu s 6:1 razbil francoski Monaco. Arbeloa je v legendarnem belem dresu odigral 155 tekem, veliko tudi pod taktirko Portugalca.

FOTO: AP

63-letnik ima na nekdanjega desnega bočnega branilca lepe spomine, saj je kot igralec izredno ustrezal zahtevam Mourinha, ki se je z Arbeloo povezal tudi na osebni ravni: "Alvaro je zagotovo eden izmed najbolj posebnih igralcev, ki sem jih imel čast voditi. Seveda ni bil najboljši na igrišču, a kot človek je bil eden boljših, ki sem jih spoznal. Želim mu vse najboljše in nočem, da je pod kakršnimkoli pritiskom."

Komentiral je tudi trenersko kariero še enega svojega "vajenca", ki je pred nekaj tedni izgubil službo pri kraljevem klubu. "Njegova pot bo uspešna, v to sem prepričan, saj vem, kakšen trener lahko postane. Pokazal je kakovost, ki jo poseduje, in ta ga bo nesla daleč."

Prvoligaške zelenice vendarle ne bodo samevale: SPINS napovedal odložitev stavke

Enrique ne dvomi v zmago: Izjemno moštvo smo, kar bomo znova dokazali

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
28. 01. 2026 11.39
Pa gremo malo na nogomet...kar se tice danasnje tekme benfice in reala pa takole...benfica potrebuje zmago za izlocilne dvoboje, real pac ne...benfica z mourinhem bo sla na vse ali nic, imajo prednost domacega igrisca kjer bo tudi vzdusje najbrz "gorelo"...na drugi strani pa vecni favorit tega tekmovanja real madrid ki je ze napredoval in mu ni potrebno iti "na nož" kot radi pravimo...pricakujem mirno in organizirano predstavo reala brez nepotrebnih tveganj...torej benfica je tista ki bo morala napadati in iti po vse 3 tocke realu je dovolj remi...pa ceprav sem mnenja da je realu v tem trenutku bolj steje nedeljska tekma proti vallecanu kjer so 3 tocke nuja...jasno pa da se bo danes spremljal real kot vedno...
Odgovori
0 0
bobiv
28. 01. 2026 11.31
Vsi, ki gledamo tekme reala, vidimo, da sodniki močno pomagajo realu, česar pa pri tekmah Barçe ni videt, kvečemu se vidi, ko realovi sodniki sodijo v škodo Barçe! Zato nehajte z negreiro, kajti realnost je drugačna in se vidi na terenu!
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
28. 01. 2026 11.16
Farsici danes spet dezuje v kataloniji...a boste sploh imeli "navijace" na tisti podrtiji od stadiona??
Odgovori
+3
7 4
Kolllerik
28. 01. 2026 11.09
Bo treba vzet temeljito pod drobnogled vse tiste prigoljufane lovorike reala (ni jih malo) in vse tiste lopove od sudij, podkupovanja, grožnje, nepotizme... ko se bo tale fejk konstrukt razkadil
Odgovori
-4
4 8
cripstoned
28. 01. 2026 11.15
Farsic ne pijejo ti te teorije zarote vode...to je le tvoja slaba tolazba...UEFALONA skesanci ovrebo (chelsea), busacca (arsenal), ayetkin (busacca)...UNICEF ...vsi 3 naslovi sporni da bolj ne morejo biti...potem pa gremo se pod NEGREIRO potem je pa tako ali tako konec ...farsici ropaloni se sodi ne realu...ko se bo realu se bomo pogovarjali do takrat pa ste na vrsti vi in vasa najvecja prevara v zgodovini nogometa...
Odgovori
+4
7 3
Kolllerik
28. 01. 2026 11.32
Pride cajt, beli škodljivci goljufivi, agresivni.... Nč bat...
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
28. 01. 2026 11.01
Smo komentirali Alvesa pa nam niste verjeli...tudi pri tem bomo ostali do uradne razlage čez dobra dva meseca
Odgovori
-2
5 7
Jevgenij Suhov
28. 01. 2026 10.57
lepe spomine ima tudi na sodniško organizacijo, ki je pomagala osvajati trofeje…
Odgovori
-2
5 7
cripstoned
28. 01. 2026 10.55
Kje ste farsici a bomo mi "pokomentirali" NEGREIRO in UEFALONA ali se boste skrivali kot vedno ko je govor o vasi kriminalni zdruzbi??
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
28. 01. 2026 10.46
Mourinho je ostal profesionalen...zakaj bi komentiral klube katerim je mesto v ligi evropa...NEGREIRA pa je tako ali tako najvecji skandal v zgodovini nogometa...se hujsi od calciopolija in od skandalov berlussconijevega milana..
Odgovori
+1
7 6
bibaleze
