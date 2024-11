Sodniška organizacija priznala: Celje ne bi smelo imeti enajstmetrovke

Skoraj nikoli se ne zgodi, a tokrat se je. Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) je v izjavi za javnost priznala, da je na derbiju minulega kroga prve lige med Celjem in Olimpijo prišlo do velike napake. Enajstmetrovke, ki jo je za domače v zadnji sekundi zastreljal Aljoša Matko, ne bi smelo biti. Odzvali so se tudi iz tabora zmajev, kjer so izrazili zaskrbljenost, da glavni sodnik kljub posredovanju sistema VAR vztraja pri svoji – očitno – napačni odločitvi.

Trenutek, ko je Mertik po domnevni roki Muhamedbegovića pokazal na belo točko. FOTO: NZS icon-expand

V 95. minuti derbija med Celjem in Olimpijo je glavni sodnik Bojan Mertik pokazal na belo točk zaradi igre z roko v kazenskem prostoru Ljubljančanov. VAR mu je dal znak, naj si situacijo še enkrat ogleda, kar je Mertik tudi storil, vendar svoje odločitve ni spremenil. Odgovornost z bele točke je prevzel Aljoša Matko, ki je žogo poslal visoko čez vrata.

Pri ZNSS so pojasnili, da posodobljena pravila Uefe velevajo, da ni vsak dotik žoge z roko ob udarcu na vrata kazniv, saj so pravila glede dotika žoge z roko pri strelu na gol strožja kot v drugih primerih. Primeri, ko ne gre za kaznivo igro z roko ob udarcu na vrata, se nanašajo predvsem na situacije, ko je prišlo do dotika žoge z roko, ki je zelo blizu telesa, ob ali celo na telesu. Iz tega izhaja, da je bilo posredovanje VAR-a v izdihljajih srečanja v Celju ustrezno. "V trenutku dotika žoge z roko je jasno razvidno, da situacija povsem ustreza zgoraj navedeni definiciji primerov, ko dotik žoge z roko ob udarcu na vrata ni kazniv. Posredovanje VAR-a, ki je pozval sodnika na ogled posnetka, je bilo torej pravilno," je ZNSS pojasnila v pismu za javnost.

Raul Florucz je bil mož odločitve, ko je na začetku drugega polčasa kaznoval napako celjske obrambe. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Še dobro, da se je končalo, kot se je Omenjene besede si je moč tolmačiti kot priznanje, da do enajstmetrovke ne bi smelo priti. Zato je verjetno za regularnost prvenstva še dobro, da Matko ni uspel izenačiti in je ostalo pri minimalni zmagi Olimpije, za katero je z mojstrovino poskrbel Raul Florucz. Kljub temu so v Stožicah odgovorili s svojim sporočilom za javnost, v katerem so izrazili zaskrbljenost nad končno odločitvijo sodnika Mertika.

Olimpija je sporočila še, da so se uresničile zle slutnje, saj si je Pedro Lucas, ki je moral predčasno končati tekmo s Celjem, strgal križne vezi. Čaka ga dolgotrajno okrevanje, kdaj naj bi se vrnil, še ni znano. Zagotovo pa ga na delu ne bomo videli vsaj nekaj mesecev.

"Pozdravljamo objavo pojasnila ZNSS, a smo obenem zaskrbljeni, da v tekmi, kjer o zmagi odločajo malenkosti, glavni sodnik kljub pozivu in pomoči VAR sobe vztraja pri svoji napačni odločitvi, ki bi lahko zaznamovala razplet prvenstva," so uvodoma zapisali in dodali: "Želeli bi si, da tovrstna pojasnila postanejo praksa in da sodniške napake ne bi ostale neopažene. Na srečo tokratna napaka sodnika Bojana Mertika z dosojeno enajstmetrovko v korist domačih ni zaznamovala končnega rezultata, a lahko se le vprašamo, kaj bi bilo, če bi žoga v 99. minuti srečanja končala v mreži zmajev."

Objavljamo še celotno sporočilo Zveze nogometnih sodnikov Slovenije: Z namenom pravilnega in strokovnega informiranja zainteresirane javnosti o uporabi nedavno posodobljenih navodil UEFA v zvezi z dotikom žoge z roko pri udarcih na vrata, kakor tudi zaradi napačnih interpretacij v nekaterih medijih, podajamo naslednje pojasnilo glede dogodka na tekmi 14. kroga Prve lige Telemach med NK Celje in NK Olimpija. Posodobljena navodila UEFA, katera ZNSS v celoti privzema, so glede dotika žoge z roko pri udarcu na vrata načeloma strožja kot v drugih primerih igre z roko. Kljub temu pa ta navodila jasno opozarjajo, da ni vsak dotik žoge z roko ob udarcu na vrata kazniv. Primeri, ko ne gre za kaznivo igro z roko ob udarcu na vrata, se nanašajo predvsem na situacije, ko je prišlo do dotika žoge z roko, ki je zelo blizu telesa, ob ali celo na telesu (vključno s primerom, ko si branilec instinktivno poskuša zaščititi glavo). Iz priloženih posnetkov v trenutku dotika žoge z roko je jasno razvidno, da situacija povsem ustreza zgoraj navedeni definiciji primerov, ko dotik žoge z roko ob udarcu na vrata ni kazniv. Posredovanje VAR, ki je pozval sodnika na ogled posnetka, je bilo torej pravilno.