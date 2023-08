Sodniški kriterij že buri duhove: Wolverhampton bi moral imeti 11-metrovko

Rdeči vragi in volkovi so v ponedeljek sklenili prvi krog angleškega prvenstva. Na Old Traffordu so imeli gostje številne priložnosti, a so prav vse zapravili, za kar so bili kaznovani v 76. minuti, ko je Raphaël Varane z glavo poskrbel za minimalno zmago Uniteda.

Globoko v sodniškem dodatku pa je prišlo do situacije, ki dan po tekmi polni strani angleških medijev. Po predložku Pedra Neta z desne strani je vratar vragov Andre Onana neprevidno šel iz vrat in pri poskusu odbijanja žoge podrl Sašo Kalajdžića.

Igra se je zatem za slabo minuto zaustavila zaradi preverbe sistema VAR, a glavni sodnik Simon Hooper ni dobil signala, naj si gre še sam ogledat počasen posnetek. To je povsem razbesnelo trenerja gostov Garyja O'Neila, ki je zaradi predolgega jezika prejel še rumeni karton.

Vrhunci tekme, sporna odločitev od 2:04 naprej: