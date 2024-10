Sofascore razkrila prejemnike nagrad za igralca sezone 2023/2024

Letošnje trofeje za igralca sezone imajo dodaten pomen. S kampanjo Field of Dreams se je Sofascore združil z brazilsko nogometno legendo Zicom , da bi obnovil nogometno igrišče na svoji akademiji v Riude Janeiru. Vsaka trofeja na edinstven način vsebuje dele obnovljenega nogometnega igrišča Zicove akademije, ki simbolizirajo povezavo med koreninami igralca in njegovim vzponom do veličine.

Sofascore Player of the Season trophy

Pogled v prihodnost

Kampanja Field of Dreams označuje novo poglavje v poslanstvu hrvaškega podjetja in sicer, da poudari moč odločnosti v nogometu, hkrati pa podpira skupnosti, ki spodbujajo šport. S pobudami, kot sta obnova igrišča in nagrada za igralca sezone, Sofascore in Zico sodelujeta, da bi lahko naslednja generacija nogometašev uresničila svoje sanje na igrišču in zunaj njega.