Soglasen 'ne' radikalnim načrtom angleških velikanov

Na sredinem sestanku so se predstavniki 20 klubov sestali na pogovorih o prihodnosti ligaškega tekmovanja na Otoku, potem ko so se podrobnosti projekta "Širša slika" (Big Picture, op. a.) že več kot en dan prej pojavile v otoških časopisih in izzvale ostre reakcije tako z naslova Premier League kot Angleške nogometne zveze (FA). Tej naj bi najmočnejši klubi Premier League, med njimi sta bila še posebej aktivna prvak Liverpool in njegov tradicionalni rival Manchester United, ponujali več deset milijonov funtov v zameno za podporo sprememb, na katere je tudi javno že pristalo vodstvo Angleške nogometne lige (EFL).

EFL, ki zajema nižjeligaška tekmovanja do četrte lige (League 2), namreč skrbi, da Premier League ne stori dovolj za pomoč v "koronakrizi", ki je več klubov pahnila na rob obstoja. Premier League se je po odmevnih razkritjih v časopisu nemudoma odzvala z obsodbo načrtov, na zadnjem sestanku pa potrdila dodatnih 50 milijonov funtov (55,347 milijona evrov) pomoči v obliki brezobrestnih posojil klubom v četrti in tretji ligi (League 1), medtem ko pogovori z drugoligaši iz tekmovanja Championship in vsesplošnem prestrukturiranju tekmovanj še potekajo.

'Živahna, konkurenčna in vzdržna nogometna piramida'

"Vseh 20 klubov Premier League se je danes soglasno strinjalo, da Project Big Picture Premier League ne bo podprla in želela izvesti, to velja tudi za FA," so pri Premier League v sredo zvečer zapisali v sporočilu za javnost. "Poleg tega so se delničarji dogovorili za sodelovanje kot kolektiv 20 klubov glede strateškega načrta za prihodnje strukturiranje in financiranje angleškega nogometa ter pogovore z vsemi deležniki, da bi zagotovili živahno, konkurenčno in vzdržno nogometno piramido. Klubi bodo sodelovali v odprtem in transparentnem procesu, ki se bo osredotočil na strukturo tekmovanja, razpored in vodenje ter finančno vzdržnost. Ta projekt ima popolno podporo FA, vključeval pa bo sodelovanje vseh relevantnih deležnikov, vključno z navijači, vlado in, seveda, EFL."

Prvega moža EFL Ricka Parryja, ki je javno podprl predlog "Big Picture", medtem že pozivajo k odstopu, svojo zaskrbljenost pa so izrazili klubi, ki niso bili del boja za oblast. Moč odločanja glede usode angleškega nogometa so si želeli prilastiti državni prvak Liverpool, njegov največji tekmec Manchester United, pa tudi preostanek "velike šesterice" z Arsenalom, Chelseajem, Manchester Cityjem in Tottenhamom v glavni vlogi. Mediji so sicer omenjali tudi Everton, Southampton in West Ham United.

Pred bankrotom kar šest klubov?

Med spornimi točkami predloga je bil denimo tisti, ki je predvideval predajo 25 odstotkov vseh prihodkov na račun EFL in ukinitev sistema "en klub, en glas", ki ga nižjerangirani klubu Premier League vidijo kot ključnega za ohranitev konkurenčnosti tekmovanja. Vse spremembe pravilnika morata namreč potrditi vsaj dve tretjini klubov. Argument Liverpoola in Manchester Uniteda je, da prinašata največ prihodkov in pozornosti tekmovanju na globalni ravni, in da bi se morala njuna pomembnost odsevati tudi pri odločanju. Vlada se je zaenkrat izogibala dajanju pomoči klubom EFL, kulturni sekretar Oliver Dowdenje zadnja razkritja označil za "odvračanje pozornosti", češ da je v teh trenutkih potrebno finančno pomagati pomoči bolj potrebnim.

Pojavljajo se sicer skrbi, da bi lahko v prihodnjih tednih bankrotiralo kar šest klubov pod okriljem EFL, a je Dowden dejal, da "ima zagotovila EFL", da imajo "dovolj sredstev" za izogib takšnemu scenariju, pomagal naj bi tudi nov dogovor s Premier League, ki je v zdaj že zavrnjenem projektu sprva ponujala 250 milijonov funtov (276,5 milijona evrov) pomoči. ESPNdodaja, da zaenkrat še ni jasno, če bosta Liverpool in Man. United v prihodnje še agresivneje pritisnila za ustanovitev lastnega tekmovanja, imata pa po sredinem sestanku "težko delo" v iskanju dovolj številčne podpore.