Soigralci polni hvale na račun junaka Iličića, Kek umirja navdušenje

Skoraj tri leta smo čakali na 81. nastop Josipa Iličića v dresu s Triglavom na prsih in ga dočakali na prijateljski tekmi z Armenijo, ki je služila za piljenje forme pred začetkom Eura. Premešana zasedba Matjaža Keka je imela z žilavimi gosti obilo težav, minimalno zmago (2:1) pa ji je zagotovil prav Iličić, ki je po vstopu v igro zadel iz prve prave akcije. Ker pred medije po tekmi ni stopil, so o njem spregovorili soigralci. Superlativov, pričakovano, ni manjkalo. Medtem je bil selektor nekoliko bolj zadržan.

Josip Iličić se je na 81. tekmi za slovensko reprezentanco podpisal pod 18. zadetek. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Matjaž Kek je od prve minute v ogenj poslal premešano zasedbo, ki se je z Armenci kljub mojstrovini Jana Mlakarja za zgodnje vodstvo dolgo mučila. Ob polčasu je bilo 1:0, na začetku drugega pa so gostje zagospodarili in zasluženo izenačili v 56. minuti. Kek je njihov nalet presekal s trojno zamenjavo, ko sta vstopila tudi Josip Iličić in Petar Stojanović. Prav omenjeni dvojec je tri minute kasneje kombiniral v akciji, ki je odločila tekmo. Stojanović je opazil praznino na levi strani armenske obrambe, v ogenj poslal Iličića, ta pa je v svojem slogu spomnil, zakaj je dolgo veljal za nosilca reprezentance. Slovenski selektor je bil zadovoljen z zmago, a je izpostavil, da je bilo v igri kar nekaj napak, ki jih bodo skušali odpraviti do začetka evropskega prvenstva.

Kek umirja navdušenje javnosti "Naj se iz tega ne dela cirkusa. Iličić je del ekipe, ki ga je sprejela. Nogomet pa je tudi karma. Velikokrat ti nekaj vzame, velikokrat pa te tudi nagradi. Če je kaj, naj bo to nagrada za sezono v Mariboru, da me je prisilil, da razmišljam, kako lahko pomaga na igrišču. Bile so tudi napačne žoge, toda o tem se bomo še pogovarjali," je glede povratnika v reprezentanco dodal Kek.

36-letni "Jojo" je navdušil z obrambno vnemo, s katero je nase opozarjal že v dresu Maribora. Privoščil pa si je tudi nekaj napak, denimo napačno podajo v 84. minuti, po kateri so Armenci prišli do zlate priložnosti za izenačenje. A to bo kmalu pozabljeno, njegov 18. reprezentančni zadetek pa bo strokovne štabe slovenskih nasprotnikov na Euru zadolžil za nekaj dodatnih ur.

Slovenija - Armenija icon-picture-layer-2 1 / 10

Soigralci o Iličiću: Škoda je izgubljati besede "Zelo veseli smo, da ga imamo, ker je spet pokazal, da lahko z individualno potezo odloči tekmo. Ima 'ubijalski instinkt' in upam, da nam bo pomagal še naprej," je denimo dejal Erik Janža, ki je imel na levi strani obrambe obilo dela z razpoloženimi Armenci. Tudi Mlakar, ki je v 11. minuti sijajno zadel z levico, je bil vesel, da je Iličiću po dolgem času pripadel soj reprezentančnih žarometov: "Je zlata vreden. Če bo joker s klopi ali ne, bo odločal selektor. Je pa škoda izgubljati besede. Že danes je pokazal, kaj nam lahko prinese. Prinaša mirnost, lahko zadrži žogo, razigrava soigralce. Zelo veseli smo." "Vesel sem za podajo, še toliko bolj pa za zadetek Iličića ob povratku in seveda za zmago ekipe," pa je pristavil Stojanović, asistent pri drugem golu.

Statistika Slovenija – Armenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kaj so še povedali akterji slovenske zmage? Janža je izpostavil, da si s soigralci ne bo smel več privoščiti tako bledega vstopa v drugi polčas. Armenci so zadeli po podaji iz kota, a pred in po tem imeli kar nekaj akcij, ko bi lahko dosegli še vsaj en zadetek. "Prvi polčas je bil z naše strani dober. Zadeli smo hitro in kontrolirali vse skupaj. Dogaja pa se nam, da slabo začenjamo drugi polčas. In tako je bilo tudi tokrat. Armenci so nas stisnili na svojo polovico, nismo dobro odreagirali, slabo smo zapirali. Ampak na koncu je pomembna zmaga. Imamo nekaj za analizirati in gremo naprej," je črto pod tekmo potegnil levi bočni branilec. Še pred tem se je obregnil ob vnovič skromno travnato površino v Stožicah. "Težka, trda, prava tekma na zahtevnem terenu. Res je bilo težko teči, ker je bilo zelo mehko, ampak isto je bilo tudi za njih," Janža kljub vsemu ni želel iskati izgovorov.

Mlakar: Zaradi selekcije ni dodatne napetosti Mlakar je odgovoril na vprašanje, ali se je poznala napetost pred končnim izborom Matjaža Keka, ki mora seznam reprezentantov do 7. junija s 30 skrčiti na 26: "Selektor je že nekajkrat poudaril, naj se osredotočamo nase. To odločitev bomo morali prepustiti njemu. Skušam čim manj razmišljati o tem. Vsak bo dal vse od sebe, da bo na spisku. Ni pa zaradi tega nobene napetosti. Vsi, ki smo prišli na zbor, smo vedeli, da bo tako."

Stojanović: Veliko dobrih, nekaj tudi slabih stvari Iz reprezentančnega tabora na Brdu pri Kranju so že pred tekmo poudarjali, da bo kljub prijateljski naravi srečanja v prvem planu tudi rezultat. Po zmagi, ki bo zagotovo dobro vplivala na samozavest, je Kek svoje varovance zbral na sredini igrišča v Stožicah in jim namenil nekaj besed. O čem je govoril? "Čestital je za zmago. Seveda je pomembno, da se kljub zmagi zavedamo, da so bile nekatere stvari slabe, ampak bilo jih je malo. Veliko pa je bilo dobrih. Čaka nas še ena prijateljska tekma, ki jo bomo skušali dobiti in dobro odigrati," je pred naslednjim izzivom – sobotnim obračunom z Bolgarijo – razmišljal Stojanović.