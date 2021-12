Soigralec Luke Zahovića kriv prevare pri stavah

Cibicki, ki je profesionalno kariero začel pri Malmöju, za mlado reprezentanco pa je v letih 2016 ter 2017 odigral deset tekem in dosegel en gol, je dobil dveletno pogojno zaporno kazen in postal prvi nogometaš, ki so ga zaradi stavnih prevar obsodili na Švedskem. Že pred to kaznijo ga je zaradi istega prekrška za štiri leta suspendirala švedska zveza.