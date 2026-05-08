'Soigralec me ni nikoli udaril, jaz pa tudi njega nisem'

Le nekaj dni pred največjo tekmo v španskem nogometu je v taboru Real Madrida zavrelo kot še nikoli. Na sredinem treningu sta se med seboj verbalno sporekla Aurelien Tchouameni in kapetan Federico Valverde . Spor je vrelišče dosegel v četrtek v slačilnici po končanem treningu. Po poročanju španskih medijev naj bi Tchouameni udaril Valverdeja v obraz tako močno, da je Urugvajec padel, ob tem pa z glavo udaril v mizo, kar je privedlo do kratke izgube nezavesti. Kapetan Reala je bil zaradi incidenta odpeljan v bolnišnico, kjer je dobil nekaj šivov.

Beli balet je že sprožil disciplinski postopek zoper akterja dogajanja in podal uradno sporočilo za javnost o incidentu: "Po dogajanju na četrtkovem treningu smo pri klubu sprožili disciplinski postopek proti Tchouameniju in Valverdeju. Po opravljeni preiskavi bomo tudi uradno sporočili naše najdbe in oznanili morebitne kazni." Iz tabora galaktikov so prav tako sporočili, da bo Valverde zaradi diagnostike kranioencefalne travme primoran mirovati od 10 do 14 dni.

Po odmevnem incidentu se je na Instagramu že oglasil Urugvajec, ki je povedal svojo plat zgodbe. Ta je zanikal različice zgodb, ki so jih v javnost pošiljali španski mediji.

"Včeraj sem imel med treningom incident s soigralcem. Utrujenost od tekmovanja in frustracije sta vse skupaj naredili pretirano. V normalnih okoliščinah se takšne stvari lahko zgodijo in se običajno rešijo interno, ne da bi postale javno znane. Očitno nekdo tukaj širi govorice, in v sezoni brez naslovov, kjer je Real Madrid vedno pod drobnogledom, se vse pretirano napihne. Med prepirom sem po nesreči udaril v mizo, kar mi je povzročilo majhno ureznino na čelu, zaradi katere sem moral rutinsko obiskati bolnišnico.

Soigralec me v nobenem trenutku ni udaril, jaz pa tudi njega nisem, čeprav razumem, da je lažje verjeti, da sva se sprla ali da je bilo to namerno, a se to ni zgodilo. Čutim, da me je moja jeza zaradi situacije, moja frustracija, ko sem videl, da se nekateri od nas trudimo prebroditi konec sezone in dajemo vse od sebe, pripeljala do točke, ko sem se prepiral s soigralcem. Žal mi je. Resnično mi je žal, ker me ta situacija boli, ta trenutek, ki ga preživljamo, je boleč.

Real Madrid je ena najpomembnejših stvari v mojem življenju in do nje ne morem biti ravnodušen. Rezultat je kopičenje stvari, ki se končajo z nesmiselnim prepirom, škodujejo moji podobi in puščajo prostor za dvom, da bodo izmišljevali zgodbe, obrekovali in prilivali olje na ogenj nesreče. Ne dvomim, da bodo vsa nesoglasja, ki jih imamo morda zunaj igrišča, na tem mestu prenehala obstajati, in če jih bom moral zagovarjati na stadionu, bom prvi. Nisem nameraval spregovoriti do konca sezone.

Izpadli smo iz Lige prvakov, svojo jezo in zamero pa sem zadržal zase. Zapravili smo še eno leto in nisem bil v položaju, da bi objavljal na družbenih omrežjih, ko je bil edini obraz, ki sem ga moral pokazati, na igrišču, in čutim, da sem to storil. Zato sem najbolj žalosten in boli me, ker grem skozi to situacijo, ki mi zaradi zdravniških odločitev preprečuje igranje naslednje tekme. Vedno sem dal vse od sebe, do samega konca, in bolj kot kogarkoli me boli, da tega ne morem storiti. Sem na voljo klubu in soigralcem, da sodelujejo pri vsaki odločitvi, ki se jim zdi potrebna. Hvala," je svojo izjavo o incidentu končal Valverde.