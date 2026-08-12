Soigralec Oblaka se seli v Italijo

Osemindvajsetletnik, ki se je atletom pridružil leta 2022 iz Udineseja, je v štirih letih v Španiji odigral 181 tekem. Molina je ob slovesu na Instagramu zapisal: "Danes se moram po štirih letih posloviti od tega velikega kluba. Hvaležen sem, da sem bil del te čudovite družine."
Za Argentino je zbral 65 nastopov in svoji državi pomagal do naslova svetovnega prvaka leta 2022 ter dveh naslovov na prvenstvu Copa America.
Mednarodna nogometna zveza Fifa medtem še preiskuje njega in njegovega reprezentančnega soigralca Leandra Paredesa zaradi vpletenosti v pretep, do katerega je prišlo po porazu v finalu letošnjega mundiala z 0:1 proti Španiji.
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