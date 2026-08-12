Soigralec Oblaka se seli v Italijo

Osemindvajsetletnik, ki se je atletom pridružil leta 2022 iz Udineseja, je v štirih letih v Španiji odigral 181 tekem. Molina je ob slovesu na Instagramu zapisal: "Danes se moram po štirih letih posloviti od tega velikega kluba. Hvaležen sem, da sem bil del te čudovite družine."