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Nogomet

Soigralec Oblaka se seli v Italijo

Madrid, 12. 08. 2026 15.09 pred 11 urami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Nahuel Molina

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, tudi kapetan madridskega Atletica, je ostal brez argentinskega soigralca Nahuela Moline. Kot so danes potrdili v španskem klubu, se 28-letni Molina iz Madrida seli v Rim k italijanski Romi.

Osemindvajsetletnik, ki se je atletom pridružil leta 2022 iz Udineseja, je v štirih letih v Španiji odigral 181 tekem. Molina je ob slovesu na Instagramu zapisal: "Danes se moram po štirih letih posloviti od tega velikega kluba. Hvaležen sem, da sem bil del te čudovite družine."

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Za Argentino je zbral 65 nastopov in svoji državi pomagal do naslova svetovnega prvaka leta 2022 ter dveh naslovov na prvenstvu Copa America.

Mednarodna nogometna zveza Fifa medtem še preiskuje njega in njegovega reprezentančnega soigralca Leandra Paredesa zaradi vpletenosti v pretep, do katerega je prišlo po porazu v finalu letošnjega mundiala z 0:1 proti Španiji.

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KOMENTARJI1

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Tinko22
12. 08. 2026 16.46
Veš kako me boli k za tega pajaca
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