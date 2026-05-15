Nogomet

Soigralec Šeška zaradi poškodbe primoran izpustiti svetovno prvenstvo

Manchester, 15. 05. 2026 17.57 pred 7 minutami 1 min branja 0

STA
Mathijs de Ligt

Nizozemski branilec Matthijs de Ligt, soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška pri angleškem nogometnem prvoligašu Manchester Unitedu, je moral na operacijo hrbta in tako ne bo igral za Nizozemsko na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija.

Šestindvajsetletni Matthijs de Ligt je dobro začel sezono, a že od novembra ne igra več zaradi težav s hrbtom. Pri Unitedu so danes potrdili, da je zaradi nerešenih težav moral na operativni poseg in se bo na igrišča vrnil v začetnem delu sezone 2026/27.

"Po šestih mesecih zdravljenja in trdega dela je bila operacija edina preostala možnost. Razočaran sem, da klubu nisem mogel pomagati v zadnje pol leta in da bom moral izpustiti SP," je med drugim na Instagramu zapisal de Ligt.

Nizozemska bo na SP igrala v skupini F skupaj z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Vse povsod naenkrat
Sanjski moški
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
