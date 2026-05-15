Soigralec Šeška zaradi poškodbe primoran izpustiti svetovno prvenstvo

Šestindvajsetletni Matthijs de Ligt je dobro začel sezono, a že od novembra ne igra več zaradi težav s hrbtom. Pri Unitedu so danes potrdili, da je zaradi nerešenih težav moral na operativni poseg in se bo na igrišča vrnil v začetnem delu sezone 2026/27.
"Po šestih mesecih zdravljenja in trdega dela je bila operacija edina preostala možnost. Razočaran sem, da klubu nisem mogel pomagati v zadnje pol leta in da bom moral izpustiti SP," je med drugim na Instagramu zapisal de Ligt.
Nizozemska bo na SP igrala v skupini F skupaj z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.
