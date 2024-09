Sojenje Maradonovim zdravstvenim delavcem vnovič prestavljeno

Sojenje naj bi se po prejšnji preložitvi maja začelo naslednji mesec, zdaj pa so ga prestavili na 11. marec prihodnje leto.

Diego Armando Maradona je po desetletjih boja z odvisnostjo od kokaina in alkohola umrl novembra 2020 v starosti 60 let, medtem ko je okreval po možganski operaciji zaradi krvnega strdka. Dva tedna po operaciji so ga našli mrtvega v postelji v najeti hiši v ekskluzivni soseski Buenos Airesa, kamor so ga pripeljali po odpustu iz bolnišnice. Ugotovili so, da je umrl zaradi srčnega infarkta.