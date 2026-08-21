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Nogomet

Sojenje v primeru Maradona prekinjeno: na sodišču napačni izvidi

Buenos Aires, 21. 08. 2026 12.02 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Diego Maradona

Novo sojenje o smrti argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone v Buenos Airesu so sodniki v četrtek prekinili za teden dni, potem ko so se pojavile informacije, da so bili izvidi preiskav ledvic, ki so jih predstavili sodišču, v resnici izvidi njegovega očeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Diego Maradona
Diego Maradona
FOTO: AP

Sedem zdravstvenih delavcev je obtoženih malomarnega ravnanja pri oskrbi Diega Maradone pred njegovo smrtjo 25. novembra 2020, ko je bil star 60 let in je okreval po operaciji možganov. Grozijo jim zaporne kazni v višini osem do 25 let.

Prvi proces je sodišče lani po dveh mesecih in pol obravnav razveljavilo, potem ko je prišlo na dan, da je ena od sodnic, ki je vodila proces, sodelovala pri skrivaj posnetem dokumentarnem filmu o primeru.

Diego Maradona
Diego Maradona
FOTO: AP

Novo sojenje se je začelo letos aprila. Ko se je že približevalo koncu, se je tudi to zapletlo. Obramba obtoženih trdi, da so bili izvidi preiskav ledvic, predloženi na sojenju, v resnici izvidi Maradonovega očeta, ki mu je bilo prav tako ime Diego in je umrl leta 2015, ne pa izvidi nogometnega zvezdnika, ki je leta 1986 Argentino popeljal do naslova svetovnega prvaka.

Sodišče je obravnavo preložilo do 27. avgusta, da bi preverilo, čigava je dokumentacija, je potrdil predsedujoči sodnik Alberto Gaig. Tožilstvo je menilo, da morebitna zamenjava izvidov nikakor ne ogroža njegovega primera. "Obrambi ne bo uspelo sesuti tega sojenja," je v četrtek dejal tožilec Patricio Ferrari.

Če se potrdi, da so predstavljeni izvidi res pripadali Maradonovemu očetu, bi to vendarle lahko omajalo verodostojnost zdravniške komisije, ustanovljene za oceno okoliščin smrti nogometnega zvezdnika, in okrepilo položaj obrambe.

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Maradona je umrl zaradi srčnega popuščanja in akutnega pljučnega edema v hiši v predmestju Buenos Airesa Tigre, dva tedna po operaciji krvnega strdka v možganih.

Komisija je bila zelo kritična do zdravstvene oskrbe, ki jo je prejemal Argentinec v zadnjih dneh življenja, in jo označila za neustrezno, pomanjkljivo in nepremišljeno. V torek je nefrolog pričal, da je nekdanji nogometaš, ki je imel v preteklosti težave z zlorabo kokaina, trpel za kronično ledvično boleznijo, kar bi moralo biti opozorilni znak za zdravstveno osebje.

Zdaj se zapleta z dokumenti. Agustin Varela, odvetnik medicinske sestre Nancy Forlini, ene od obtoženih, je opozoril, da nekateri izvidi ledvic segajo v leto 2015 in zato ne morejo biti izvidi nogometne legende, saj ta takrat ni živel v Argentini.

Diego Maradona
Diego Maradona
FOTO: AP

Maradona je večino leta 2015 preživel v Dubaju, nato pa odpotoval v Argentino, da bi obiskal svojega očeta Diega Salustiana Maradono, ki je umrl junija istega leta.

Drugi Forlinijin odvetnik Nicolas D'Albora je medtem zanikal namig tožilstva, da bi nameravali zahtevati razveljavitev sojenja. "Želim, da se ta primer konča, da bo moja klientka vedela, kakšna bo njena pravna usoda," je povedal D'Albora.

Razlagalnik

Diego Armando Maradona je bil argentinski nogometaš in trener, ki ga mnogi strokovnjaki in navijači uvrščajo med najboljše igralce vseh časov. Znan je bil po svoji izjemni tehnični nadarjenosti, viziji igre in sposobnosti vodenja ekipe. Njegov vrhunec kariere je bil leta 1986 na svetovnem prvenstvu v Mehiki, kjer je Argentino popeljal do naslova prvaka. Na tistem prvenstvu je v četrtfinalni tekmi proti Angliji dosegel dva zgodovinska gola: prvega z roko, ki ga je poimenoval 'božja roka', in drugega po neverjetnem samostojnem prodoru čez polovico igrišča, ki ga pogosto imenujejo 'gol stoletja'.

Pljučni edem je resno zdravstveno stanje, pri katerem se v pljučih nabira tekočina, kar močno otežuje dihanje in izmenjavo kisika v krvi. Najpogosteje nastane kot posledica srčnega popuščanja, ko srce ne zmore učinkovito črpati krvi, zaradi česar se pritisk v žilah v pljučih poveča in tekočina začne uhajati v pljučne mešičke. To stanje zahteva hitro zdravniško pomoč, saj lahko brez ustreznega zdravljenja hitro privede do odpovedi dihanja in življenjsko ogrožajočih zapletov.

Sodna medicina igra ključno vlogo pri razjasnjevanju okoliščin smrti, še posebej v primerih, ko obstaja sum na malomarnost ali kaznivo dejanje. Forenzični izvedenci, kot so patologi in toksikologi, analizirajo medicinsko dokumentacijo, opravijo obdukcijo in preverijo vse laboratorijske izvide, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. V primerih, kot je bil Maradonov, so ti dokazi bistveni za sodni proces, saj morajo biti popolnoma verodostojni. Vsaka napaka, kot je zamenjava laboratorijskih izvidov, lahko ogrozi celoten postopek, saj sodišče utemelji svoje odločitve na znanstveno preverljivih dejstvih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Diego Maradona sojenje Alberto Gaig napačni izvidi

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