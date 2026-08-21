Sojenje v primeru Maradona prekinjeno: na sodišču napačni izvidi

Diego Maradona FOTO: AP

Sedem zdravstvenih delavcev je obtoženih malomarnega ravnanja pri oskrbi Diega Maradone pred njegovo smrtjo 25. novembra 2020, ko je bil star 60 let in je okreval po operaciji možganov. Grozijo jim zaporne kazni v višini osem do 25 let. Prvi proces je sodišče lani po dveh mesecih in pol obravnav razveljavilo, potem ko je prišlo na dan, da je ena od sodnic, ki je vodila proces, sodelovala pri skrivaj posnetem dokumentarnem filmu o primeru.

Diego Maradona FOTO: AP

Novo sojenje se je začelo letos aprila. Ko se je že približevalo koncu, se je tudi to zapletlo. Obramba obtoženih trdi, da so bili izvidi preiskav ledvic, predloženi na sojenju, v resnici izvidi Maradonovega očeta, ki mu je bilo prav tako ime Diego in je umrl leta 2015, ne pa izvidi nogometnega zvezdnika, ki je leta 1986 Argentino popeljal do naslova svetovnega prvaka. Sodišče je obravnavo preložilo do 27. avgusta, da bi preverilo, čigava je dokumentacija, je potrdil predsedujoči sodnik Alberto Gaig. Tožilstvo je menilo, da morebitna zamenjava izvidov nikakor ne ogroža njegovega primera. "Obrambi ne bo uspelo sesuti tega sojenja," je v četrtek dejal tožilec Patricio Ferrari. Če se potrdi, da so predstavljeni izvidi res pripadali Maradonovemu očetu, bi to vendarle lahko omajalo verodostojnost zdravniške komisije, ustanovljene za oceno okoliščin smrti nogometnega zvezdnika, in okrepilo položaj obrambe.

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Maradona je umrl zaradi srčnega popuščanja in akutnega pljučnega edema v hiši v predmestju Buenos Airesa Tigre, dva tedna po operaciji krvnega strdka v možganih. Komisija je bila zelo kritična do zdravstvene oskrbe, ki jo je prejemal Argentinec v zadnjih dneh življenja, in jo označila za neustrezno, pomanjkljivo in nepremišljeno. V torek je nefrolog pričal, da je nekdanji nogometaš, ki je imel v preteklosti težave z zlorabo kokaina, trpel za kronično ledvično boleznijo, kar bi moralo biti opozorilni znak za zdravstveno osebje. Zdaj se zapleta z dokumenti. Agustin Varela, odvetnik medicinske sestre Nancy Forlini, ene od obtoženih, je opozoril, da nekateri izvidi ledvic segajo v leto 2015 in zato ne morejo biti izvidi nogometne legende, saj ta takrat ni živel v Argentini.

Diego Maradona FOTO: AP

Maradona je večino leta 2015 preživel v Dubaju, nato pa odpotoval v Argentino, da bi obiskal svojega očeta Diega Salustiana Maradono, ki je umrl junija istega leta. Drugi Forlinijin odvetnik Nicolas D'Albora je medtem zanikal namig tožilstva, da bi nameravali zahtevati razveljavitev sojenja. "Želim, da se ta primer konča, da bo moja klientka vedela, kakšna bo njena pravna usoda," je povedal D'Albora.