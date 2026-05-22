Šok na Otoku: brez SP ostali tudi Foden, Palmer in Alexander-Arnold

Če črtanje Harryja Maguireja z reprezentančnega seznama ni bilo preveliko presenečenje, pa je današnja objava imen, ki bodo zastopala angleško izbrano vrsto na bližajočem se mundialu, marsikoga pustila odprtih ust.
Neizprosni nemški strateg Thomas Tuchel je s tem, ko je s seznama prečrtal takšna imena, kot so Cole Palmer, Phil Foden in Trent Alexander-Arnold, poslal jasno in glasno sporočilo, da reprezentanco ne bodo tvorila (zgolj) ugledna imena, temveč bo v ospredju predvsem pripravljenost nogometašev in njihova minutaža v klubih.
In očitno Tuchlu ni bilo vse po godu, ko je govora o predstavah zgoraj omenjene trojice nogometašev v iztekajoči se klubski sezoni. Palmer se je po dveh odličnih sezonah v dresu Chelseja v tem koledarskem letu zlil s sivino londonskega moštva, medtem ko Foden ni več užival zaupanja odhajajočega trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiole in se je tako moral sprijazniti z drugačno vlogo, kot jo je bil pred tem vajen pri katalonskem strokovnjaku.
"Rad imam težke odločitve. To pomeni, da imam v tem trenutku sladke skrbi glede sestave angleške reprezentance za SP," je ob predstavitvi reprezentančnega seznama dejal Tuchel in dodal: "Izbira reprezentantov je izključno moja odločitev. Na svetovno prvenstvo želim odpeljati ekipo v vsakem pomenu te besede. V poštev pridejo samo stoodstotno zdravi nogometaši z dobro klubsko sezono za sabo in temu primerno minutažo."
Seznam angleške nogometne reprezentance:
- vratarji: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City);
- branilci: Djed Spence (Tottenham), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City);
- vezisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);
- napadalci: Harry Kane (Bayern München), Marcus Rashford (Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal).
