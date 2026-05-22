Nogomet

Šok na Otoku: brez SP ostali tudi Foden, Palmer in Alexander-Arnold

London, 22. 05. 2026 10.20 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.V.
Phil Foden

Selektor angleške nogometne izbrane vrste Thomas Tuchel je z reprezentančnega seznama za svetovno prvenstvo poleg izkušenega branilca Manchester Uniteda Harryja Maguireja prečrtal še tri močna imena, in sicer Cola Palmerja, Phila Fodna in Trenta Alexandra-Arnolda, kar je na Otoku povzročilo pravi (medijski) vihar.

Če črtanje Harryja Maguireja z reprezentančnega seznama ni bilo preveliko presenečenje, pa je današnja objava imen, ki bodo zastopala angleško izbrano vrsto na bližajočem se mundialu, marsikoga pustila odprtih ust.

Neizprosni nemški strateg Thomas Tuchel je s tem, ko je s seznama prečrtal takšna imena, kot so Cole Palmer, Phil Foden in Trent Alexander-Arnold, poslal jasno in glasno sporočilo, da reprezentanco ne bodo tvorila (zgolj) ugledna imena, temveč bo v ospredju predvsem pripravljenost nogometašev in njihova minutaža v klubih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In očitno Tuchlu ni bilo vse po godu, ko je govora o predstavah zgoraj omenjene trojice nogometašev v iztekajoči se klubski sezoni. Palmer se je po dveh odličnih sezonah v dresu Chelseja v tem koledarskem letu zlil s sivino londonskega moštva, medtem ko Foden ni več užival zaupanja odhajajočega trenerja Manchester Cityja Josepa Guardiole in se je tako moral sprijazniti z drugačno vlogo, kot jo je bil pred tem vajen pri katalonskem strokovnjaku.

"Rad imam težke odločitve. To pomeni, da imam v tem trenutku sladke skrbi glede sestave angleške reprezentance za SP," je ob predstavitvi reprezentančnega seznama dejal Tuchel in dodal: "Izbira reprezentantov je izključno moja odločitev. Na svetovno prvenstvo želim odpeljati ekipo v vsakem pomenu te besede. V poštev pridejo samo stoodstotno zdravi nogometaši z dobro klubsko sezono za sabo in temu primerno minutažo." 

Seznam angleške nogometne reprezentance:

- vratarji: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City);

- branilci: Djed Spence (Tottenham), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City);

- vezisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

- napadalci: Harry Kane (Bayern München), Marcus Rashford (Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal).      

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

REAList7
22. 05. 2026 12.57
Trent se je prepozno zbudil in zdaj bo pač plačal ceno za to. Ne vem pa kaj počne Rashford v reprezentanci. Foden ali Palmer bi lahko definitivno več ponudila.
124091204
22. 05. 2026 13.03
Foden in Palmer nista wingerja
Loptass
22. 05. 2026 13.09
Pokliči Tuchla, mu povej, da si ti večji strokovnjak od njega in mu svetuj naj Rashforda da ven.
Loptass
22. 05. 2026 12.39
Zakaj pa TTA če pa je top of the top, lovorik 7z Realom pa ni osvojil zgolj zaradi sojenja? Kaj je Negreira povezan tudi s Tuchlom?
REAList7
22. 05. 2026 12.56
Povsod, kjer je omenjen kakšen izmed Realovih igralcev, moraš komentirati, a? Brez tega enostavno ne gre. Prepričan sem, da še preden zaspiš, pomisliš na največji Real Madrid ;)
Loptass
22. 05. 2026 13.07
Si nadejaš, da boš zgolj ti takšen, ki to delaš pod Barcinimi članki in te moti, da ti kontriramo na isti način?
GJ19
22. 05. 2026 12.33
prav tak, trener že ve zakaj se je tako odločil
GUNDABAD
22. 05. 2026 12.32
Maguire, sam on pa včasi da z glavo v ključnih trenutnih. Am to bo blamaža na svetovnem.
