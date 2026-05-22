Šok na Otoku: brez SP ostali tudi Foden, Palmer in Alexander-Arnold

Če črtanje Harryja Maguireja z reprezentančnega seznama ni bilo preveliko presenečenje, pa je današnja objava imen, ki bodo zastopala angleško izbrano vrsto na bližajočem se mundialu, marsikoga pustila odprtih ust.

Neizprosni nemški strateg Thomas Tuchel je s tem, ko je s seznama prečrtal takšna imena, kot so Cole Palmer, Phil Foden in Trent Alexander-Arnold, poslal jasno in glasno sporočilo, da reprezentanco ne bodo tvorila (zgolj) ugledna imena, temveč bo v ospredju predvsem pripravljenost nogometašev in njihova minutaža v klubih.