Šok za Atletico: priprli enega ključnih mož ekipe Jana Oblaka

Z glavne madridske postaje Guardie Civil, španske civilne garde, so za dnevnik ASpotrdili, da so res pridržali Oscarja "El Profeja" Ortego, 60-letnega Urugvajca, ki so ga prijeli zaradi domnevnega fizičnega napada na neimenovano žensko. Ortega je noč po obisku prvostopenjskega sodišča preživel v pridržanju v Majadahondi, v neposredni bližini Atleticovega vadbenega središča, kjer Jana Oblaka in soigralce tudi v torek čaka trening, naslednja tekmovalna preizkušnja pa šele ta konec tedna, saj so se rdeče-beli letos hitro poslovili od pokalnega tekmovanja.

"Profesor" Ortega slovi po izjemno zahtevnih treningih, s katerimi je ekipo trenerja Diega Simeonejav zadnjih sezonah izklesal v eno najbolje telesno pripravljenih na stari celini. V zadnjem času se je sicer znašel pod udarom nekaterih kritikov, saj naj bi številne poškodbe nogometašev (vsaj deloma) izvirale tudi iz njegovih treningov.

S Simeonejem sodeluje že od leta 2006, z Argentincem pa se je spoznal še v času, ko je trenutni trener članov za Atletico igral kot vezist, Ortega pa je bil strokovnjak za telesno pripravo pod trenerjem Gregoriem Manzanom. Španskemu trenerju je nato sledil tudi v Malago, ki pa sta jo oba hitro zapustila, tudi takrat so nekateri menili, da je za številne poškodbe v ekipi, ki se je krčevito borila za obstanek, kriv (tudi) Ortega. "El Profe" je nato leta 2006 vnovič začel sodelovati s Simeonejem, ki ga je s seboj odpeljal k Racingu de Avellanedi, San Lorenzu, Estudiantesu, River Platu in Catanii, leta 2011 pa sta se oba vrnila k madridskim rdeče-belim.

Ortega velja za nepopustljivega kondicijskega trenerja, takole se je ob povratku v klub lani 'lotil' napadalca Diega Coste: