Šok terapija brez učinka, Gorica zabeležila šesti zaporedni poraz

Čeprav so Kraševci pogrešali Klemna Nemaniča, Leona Severja in Marka Krivičića, so proti zadnjeuvrščeni Gorici vpisali novo zmago in ostali neporaženi na domačem igrišču. Tabor, pri katerem je zaradi kazni manjkal tudi trener Goran Stanković, je tako ob Mariboru edina ekipa, ki doma še ne pozna poraza. Na drugi strani je Gorica, ki je ostala brez trenerja Gordana Petrića, do konca jesenskega dela jo bosta vodila Florjan Debenjak in Aleksandar Jović, doživela šesti zaporedni poraz, brez zmage pa je že devet tekem in je tako v vse težjem položaju na dnu lestvice.

Gorica je tekmo v Sežani začela obetavno in v šesti minuti prvič resneje zagrozila, ko je Etien Velikonja za malo zgrešil s 15 metrov. V 21. so gosti iz Nove Gorice spet opozorili nase, ko je Matija Širok s podajo z desne strani zadel prečko. V drugi polovici polčasa pa je Gorica padla, Sežanci pa so bili boljši v polju, a ne posebej nevarni, še najbolj nevarno pred vrati Gorice je bilo v 38. minuti, ko je Hristos Rovasv bližini gola poskusil z lobom, a žogo poslal malce čez prečko.

Uvod drugega polčasa tudi ni prinesel posebej razburljive predstave, je pa v 65. minuti imel lepo priložnost spet Velikonja, a je s podobne razdalje kot v prvem polčasu znova žogo poslal mimo gola. V 67. je Dominik Mihaljevićna drugi strani žogo poslal v naročje Uroša Likarja, v 79. minuti pa so domači povedli. Prav Mihaljević je z leve strani izvedel prosti strel, podal pred vrata Gorice, kjer je bil najvišji Dino Stančič in zadel za 1:0 ter tudi končno zmago, sedmo v sezoni, hkrati tudi sedmo domačo, saj v gosteh Sežanci še niso slavili.