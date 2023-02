Šok terapija delovala: Dyche preporodil Everton, ki je ugnal vodilni Arsenal

Njegovi nogometaši so proti Arsenalu delovali motivirano kot že dolgo ne. Že od začetka je bilo čutiti, da bi lahko tokrat na Goodisonu videli presenečenje, saj so imeli favorizirani topničarji le malo zrelih priložnosti. Še najbližje zadetku za goste je bil sredi prvega dela Bukayo Saka , čigar strel je domača obramba uspela odbiti z golove črte.

Everton je v 22. krog vstopil s 15 točkami in si zadnje mesto delil s Southamptonom. Za nameček se karamele kljub katastrofalnemu položaju v januarskem prestopnem roku niso okrepile, kar je poželo gnev njihovih navijačev. So pa vodilni možje kluba pred dnevi na trenerski stolček pripeljali Seana Dycha , nekdanjega trenerja Burnleyja, ki je takoj poskrbel za "šok terapijo".

V nadaljevanju so karamele izkoristile eno svojih redkih priložnosti. V 60. minuti je bil po podaji iz kota z glavo najvišji James Tarkowski. Tedaj je bilo do konca še več kot dovolj časa, da bi varovanci Mikela Artete pripravili preobrat, a tokrat enostavno niso imeli svojega dne. Everton se je odlično branil in poskuse topničarjev kot po pravilu zatrl že v kali. Na koncu je ostalo pri 1:0, s čimer je Everton vsaj začasno skočil na sedemnajsto mesto, ki kot zadnje še prinaša obstanek med angleško elito.

"V zadnjem času je bilo za vse nas, nogometaše in navijače zelo težko. Upam, da je to točka, na kateri se bo naša sezona obrnila. Imamo dovolj talenta, da posežemo po višjih mestih," je po tekmi dejal junak obračuna Tarkowski. Na 23. nastopu za karamele je dosegel svoj prvi zadetek: "Vzelo mi je nekaj časa, a upam, da bom sedaj pogosteje zadeval. Lepše priložnosti si ne bi mogel izbrati. V ponedeljek pa se na treningu vse začenja znova," je še dodal osrednji branilec.