Svetli način
Nogomet

Šok v Angliji: Voditeljica se je zgrudila sredi prenosa

Southampton, 03. 12. 2025 12.04 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.V.
Komentarji
0

Prijateljska tekma ženskih nogometnih reprezentanc Anglije in Gane ne bi požela toliko zanimanja svetovnih medijev, če pred samim začetkom ne bi prišlo do neljubega dogodka. Sredi prenosa se je namreč zgrudila voditeljica Laura Woods.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Laura Woods je bila glavna voditeljica studia na stadionu St. Mary's pred tekmo ženskih nogometnih reprezentanc Anglije in Gane. 38-letni Britanki je nenadoma postalo slabo in je izgubila zavest, na njeno srečo pa sta jo pravočasno ujela nekdanji odlični napadalec Arsenala Ian Wright in nekdanja igralka Anita Asante. Režiser je takoj preklopil na oglase, po njih pa se Woods ni več vrnila v studio. Zamenjala jo je kolegica Katie Shanahan, ki je zaskrbljenim gledalcem sporočila, da je Woods postalo slabo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenem omrežju X se je hitro oglasil njen zaročenec Adam Collard, ki je zapisal: "Laura je v redu in v rokah pravih ljudi. Hvala vsem za lepa sporočila." Kmalu zatem pa je objavo na Instagramu delila še Woods in pomirila sledilce: "To pa je bilo malce čudno. Se opravičujem, da vas je skrbelo zame. Sem v redu, čudoviti reševalci so dejali, da je verjetno šlo le za virus, tako da potrebujem zgolj nekaj počitka in rehidracije. Res me je sram, kaj se je zgodilo na televiziji, a velika zahvala mojim kolegom na ITV, ki so nocoj poskrbeli zame. Hvala Wrightyju in Neetsi, da sta me ujela, in še enkrat opravičilo vsem."

Tisti, ki so prenos spremljali do konca, so sicer videli zmago angleške reprezentance z 2 : 0.

nogomet anglija laura woods
Naslednji članek

'Kakšen bi bil selektor, če ne bi sprejel odgovornosti?'

