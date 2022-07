Šok v Dortmundu: Velika okrepitev Borussie izvedela, da ima raka mod

Novopečeni nogometni napadalec Borussie Dortmund Sebastien Haller je izvedel, da ima tumor na modih. Ker se je nogometaš po ponedeljkovem treningu počutil slabo, so opravili podrobnejše zdravniške preglede, ki so razkrili, da ima 28-letnik raka mod, so sporočili iz nemškega prvoligaša.

Sebastien Haller je že zapustil klubske priprave v Švici in bo v naslednjih dneh opravil dodatne preglede v specialistični zdravstveni ustanovi. "To je bil velik šok tako za Sebastiena Hallerja kot vse druge v klubu," je dejal športni direktor Sebastian Kehl. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Celotna družina BVB upa, da bo Sebastien čim prej popolnoma okreval in da ga bomo lahko kmalu spet objeli. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da mu zagotovimo najboljše možno zdravljenje," je dodal Kehl. Trener Edin Terzić in ekipa so bili o Hallerjevi bolezni obveščeni šele po ponedeljkovi nočni prijateljski tekmi proti španski Valenciji. Haller se je pridružil Dortmundu v začetku meseca iz amsterdamskega Ajaxa za približno 30 milijonov evrov.