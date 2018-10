Šok v Ligi prvakov: oblasti preiskujejo domnevno nameščen izid na tekmi PSG – Crvena zvezda

Oblastem naj bi vse skupaj predala kar Uefa, ki je od neimenovanega, a zanesljivega obveščevalca dobila opozorilo, da utegne biti rezultat nameščen. Eden od visokih članov beograjskega kluba naj bi skupaj s svojimi pomočniki skušal vplačati kar pet milijonov evrov, da bo Crvena zvezda v Parizu izgubila s petimi goli razlike.

Ker se je tekma zaključila točno s petimi goli razlike, naj bi omenjeni član s stavo zaslužil več deset milijonov evrov, piše francoski L’Equipe. Omenjeni časnik je uspel priklicati predsednika Crvene zvezde Dragana Džajića, ki se je vsemu skupaj le nasmejal. "Prvi ste, ki mi govorite o tem. O tem ne vem nič. To ni mogoče, to ni res," je bil jasen prvi mož beograjskega kluba.

Contacted by L’Équipe, Red Star Belgrade President Dragan Dzajic laughed off their claims: “You are the first to tell me about this. I know absolutely nothing about this. This is not possible, this is not true.”