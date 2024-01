Šok v Liverpoolu: Klopp po koncu sezone zapušča Redse

OGLAS

"Jürgen Klopp je sporočil svojo odločitev, da se bo po koncu sezone umaknil z mesta trenerja Liverpoola, saj je lastnike kluba uradno že seznanil s svojo odločitvijo," so pri Liverpoolu zapisali na klubskih družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Čeprav je bil nogometni zimski prestopni rok do tega trenutka zelo miren, je za dvig pritiska ljubiteljev predvsem angleškega nogometa poskrbel nemški trener Jürgen Klopp. 56-letni strateg je namreč sporočil svojo odločitev, da bo po koncu sezone zapustil Liverpool. Klopp se je Liverpoolu pridružil leta 2015 in Liverpool popeljal do prvega naslova angleškega prvaka po 30 letih in temu dodal še eno lovoriko v elitni Ligi prvakov in še angleški FA pokal, angleški ligaški pokal, Community Shield, Uefin superpokal in Fifino klubsko svetovno prvenstvo. Klopp je novico sporočil prek videoposnetka, objavljenega na Liverpoolovem uradnem Youtube kanalu.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Razumem, da je to za mnoge ljudi šok v tem trenutku, ko to slišijo prvič, a svojo določitev lahko razložim ali jo vsaj poskušam razložiti. Ljubim popolnoma vse v tem klubu, ljubim vse v mestu, ljubim vse naše navijače, ljubim ekipo, ljubim osebje. Ljubim vse. Toda to, da sem klub temu sprejel to odločitev, vam pove, da sem prepričan, da je to odločitev, ki sem jo moral sprejeti," je v uvodnem nagovoru dejal Klopp in odločitev obrazložil tako: "Gre za to, da mi, kako naj rečem, zmanjkuje energije. Zdaj nimam nobenih težav. Seveda sem vedel že dlje časa, da bom moral to v nekem trenutku napovedati, vendar sem zdaj popolnoma v redu. Vem, da ne morem opravljati tega dela znova in znova in znova in znova in znova. Po letih, ki smo jih preživeli skupaj, po vsem času, ki smo ga preživeli skupaj, in po vseh stvareh, ki smo jih preživeli skupaj, je spoštovanje do kluba raslo, ljubezen do kluba je rasla in najmanj, kar vam dolgujem, je resnica. In to je resnica."

Jürgen Klopp FOTO: AP icon-expand

Klopp je ob tem tudi razkril, da je o svoji odločitvi že pred časom obvestil vodstvo Liverpoola: "Klub sem obvestil že novembra. Moram malo razložiti, da morda delo, ki ga opravljam, ljudje vidijo le od zunaj, vendar se večina vseh stvari dogaja okoli takšnih stvari. To pomeni, da se sezona začne in da v veliki meri že načrtuješ naslednjo sezono. Ko smo skupaj sedeli in se pogovarjali o morebitnih okrepitvah in naslednjem poletju, se je pojavila misel: 'Nisem več prepričan, da bom takrat tukaj,' in to je presenetilo tudi mene. Očitno sem že začel razmišljati o tem. Zame je bilo super, super, super pomembno, da lahko pomagam to ekipo spraviti nazaj na stare tirnice. To je bilo vse, o čemer sem razmišljal. Ko sem dokaj zgodaj spoznal, da se je to zgodilo, da gre za res dobro ekipo z ogromnim potencialom in super starostno skupino in super karakterji in vsem tem, sem lahko spet začel razmišljati o sebi in ta odločitev je bila rezultat tega. Ne gre za to, kaj si želim narediti, ampak za to, kar se mi zdi 100-odstotno pravilno, da naredim."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke