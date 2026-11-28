Real Madrid je letos že večkrat nadoknadil zaostanek, nazadnje v torek proti PSV-ju v Ligi prvakov, tokrat pa se mu ni izšlo. Alaves je povedel v 22. minuti, na 2:0 je povišal v 61., popolna ofenziva domačih pa je prinesla zgolj zadetek Kyliana Mbappeja v 69. minuti.

Alavesu je do zmage pomagalo tudi dejstvo, da je Real v zaključku izenačenje lovil z deseterico. V 88. minuti je namreč drugi rumeni karton zaradi simuliranja, s katerim je želel priti do enajstmetrovke, prejel Jude Bellingham.