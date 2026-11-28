Real Madrid je letos že večkrat nadoknadil zaostanek, nazadnje v torek proti PSV-ju v Ligi prvakov, tokrat pa se mu ni izšlo. Alaves je povedel v 22. minuti, na 2:0 je povišal v 61., popolna ofenziva domačih pa je prinesla zgolj zadetek Kyliana Mbappeja v 69. minuti.
Alavesu je do zmage pomagalo tudi dejstvo, da je Real v zaključku izenačenje lovil z deseterico. V 88. minuti je namreč drugi rumeni karton zaradi simuliranja, s katerim je želel priti do enajstmetrovke, prejel Jude Bellingham.
Colchonerosi zdržali v Elcheju
Atletico Madrid je po sedmih minutah vodil že z 2:0, zadela sta Grimaldo iz enajstmetrovke in Kang-In, na odmor pa je odšel s prednostjo 3:1, potem ko je bil Julian Alvarez natančen v zaključku polčasa.
V nadaljevanju je predzadnjeuvrščeni Elche hitro ujel priključek, vendar je zasedba Diega Simeoneja z Janom Oblakom do konca tekme zadržala gol prednosti.
Barcelona bo nastopila v nedeljo ob 16.15. Gostovala bo pri Deportivu v La Coruni.
La Liga, rezultati:
Levante - Racing Santander 1:3 (1:0)
Romero 42.; Garcia 66., 95., Zabiri 81.
Betis - Rayo Vallecano 0:1 (0:0)
de Frutos 72.
Malaga - Athletic Bilbao 3:4 (1:4)
Cajuste 36., Nino 49., 82.; Sancet 27., Berenguer 34., Williams 38., Rincon 44.
Elche - Atletico Madrid 2:3 (1:3)
Neto 27., Buba Sangare 48.; Grimaldo 5.-11m, Lee 7., Alvarez 41.
Oblak je branil celo tekmo za Atletico.
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
Mbappe 69.; Martinez 22., Perez 61.
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