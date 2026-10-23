Šok v Münchnu: Trener Bayerna Vincent Kompany se je med treningom zgrudil

Zaskrbljujoče novice prihajajo iz Nemčije. Trener Bayerna iz Münchna Vincent Kompany si je po koncu treninga svojega moštva želel ogledati še vadbo ekipe do 23 let, ko se je nenadoma zgrudil. Belgijskega stratega so nato odpeljali v bolnišnico v Münchnu. Nemški mediji poročajo, da naj bi bilo njegovo stanje stabilno.

Vodstvo Bayerna se je po zaskrbljujočem dogodku odzvalo s sporočilom podpore trenerju Kompanyju. Športni direktor kluba Max Eberl je poudaril, da je Belgijčevo zdravje na prvem mestu, in zagotovil, da bo klub storil vse za njegovo čimprejšnje okrevanje.

"Zdravje Vincenta Kompanyja je naša najpomembnejša skrb. V Bayernu bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo čim prej okreval. Vinnie prejema vso potrebno zdravstveno oskrbo in podporo, hkrati pa mu bomo namenili ves čas, ki ga potrebuje za okrevanje. Njegovemu trenerskemu štabu popolnoma zaupamo, zato bo ta prevzel njegove naloge. Vsi v Bayernu Vincentu želimo čimprejšnje okrevanje," je sporočil Eberl.