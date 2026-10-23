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Nogomet

Šok v Münchnu: Trener Bayerna Vincent Kompany se je med treningom zgrudil

München, 23. 10. 2026 18.02 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
Š.Z.
Vincent Kompany

Trener Bayerna iz Münchna Vincent Kompany se je po poročanju nemškega Bilda zgrudil med treningom. Belgijski strateg se je že pred tekmo Lige prvakov proti Arsenalu spopadal s hudo boleznijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaskrbljujoče novice prihajajo iz Nemčije. Trener Bayerna iz Münchna Vincent Kompany si je po koncu treninga svojega moštva želel ogledati še vadbo ekipe do 23 let, ko se je nenadoma zgrudil. Belgijskega stratega so nato odpeljali v bolnišnico v Münchnu. Nemški mediji poročajo, da naj bi bilo njegovo stanje stabilno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo Bayerna se je po zaskrbljujočem dogodku odzvalo s sporočilom podpore trenerju Kompanyju. Športni direktor kluba Max Eberl je poudaril, da je Belgijčevo zdravje na prvem mestu, in zagotovil, da bo klub storil vse za njegovo čimprejšnje okrevanje.

"Zdravje Vincenta Kompanyja je naša najpomembnejša skrb. V Bayernu bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo čim prej okreval. Vinnie prejema vso potrebno zdravstveno oskrbo in podporo, hkrati pa mu bomo namenili ves čas, ki ga potrebuje za okrevanje. Njegovemu trenerskemu štabu popolnoma zaupamo, zato bo ta prevzel njegove naloge. Vsi v Bayernu Vincentu želimo čimprejšnje okrevanje," je sporočil Eberl.

Ves teden se je spopadal z zdravstvenimi težavami

Kompany je zaradi zdravstvenih težav izpustil že ponedeljkov trening pred tekmo lige prvakov proti Arsenalu. Spopadal se je z močno virusno okužbo, težave pa naj bi imel tudi s kolkom. Okužba naj bi vplivala na staro brazgotinsko tkivo, zaradi česar naj bi mu težave povzročala celo hoja po stopnicah. Kljub temu je belgijski strateg v sredo na obračunu med Bayernom in Arsenalom znova stal ob igrišču in vodil svojo ekipo.

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Bayern München Vincent Kompany

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
23. 10. 2026 19.07
Cepljenje. Vse več bo tega.
Odgovori
-1
0 1
Sirhakel77
23. 10. 2026 19.06
Nič presenetljivega, ker služba trenerja sploh v top klubih je ena najbolj stresnih na svetu. Drugače pa mu želim čimprejšnje okrevanje.
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+1
1 0
RUBEŽ
23. 10. 2026 18.55
Vse najboljše mu želim.
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+2
2 0
cripstoned
23. 10. 2026 18.24
Drži se, upam na najboljše!
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+4
4 0
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