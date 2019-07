Šok v taboru Arsenala: kapetan zahteva predčasno prekinitev pogodbe

Arsenalov kapetan Laurent Koscielny je zavrnil odhod na turnejo s svojim klubom po ZDA, so potrdili pisanja medijev iz angleške ekipe, in izrazili upanje, da bodo rešili problem s 33-letnim Francozom. Topničarjem je zvest od leta 2010, vendar je po poročanju medijev želel zapustiti London in se vrniti v Francijo eno leto pred iztekom pogodbe.

Laurent Koscielny je (bil) kapetan Arsenala. FOTO: AP Gunnersi so v izjavi izpostavili, da so razočarani zaradi ravnanja Francoza. "Laurent Koscielny je odklonil potovanje v ZDA na turnejo pred sezono. Razočarani smo zaradi te poteze Laurenta, ki jo je storil proti našim izrecnim navodilom. Upamo, da bomo rešili to zadevo ter o tem sedaj ne bomo več dajali izjav," je zapisal na svoji uradni strani klub, ki domuje na stadionu Emirates. Koscielny je za Arsenal odigral 353 tekem, dvakrat osvojil pokal FA ter bil pred začetkom lanske sezone imenoval na kapetana, ko je nasledil upokojenega Nemca Pera Mertesackerja.